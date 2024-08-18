Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти сову

В свободное время, когда хочется немного отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают проверить свою смекалку. На этот раз нам нужно в лесу отыскать сову.
Головоломку от Jagranjosh разгадать будет непросто. На первый взгляд, в лесу никакой совы нет, и чтобы ее отыскать, нужно проявить хорошую внимательность.
На картинке – лес поздней осенью, листьев на деревьях уже нет. Где-то там спряталась сова, которую нам надо найти.
Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти сову? Ловите подсказку: посмотрите на левый верхний угол картинки. Сова нарисована на дереве. Правильный ответ обведен желтым кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти букву O всего за 5 секунд.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Надо найти черепаху за 8 секунд на картинке, где девочка гуляет с собакой. Черепаха оказалась в неожиданном месте.
А еще у нас есть головоломка, в которой надо за 5 сек найти мешок с деньгами. Кажется, что все мешки одинаковые, и нужно обнаружить тот, который отличается от всех.
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