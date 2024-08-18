Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти сову

Попробуйте разгадать сложную и таинственную оптическую иллюзию – на картинке изображен лес поздней осенью, где-то очень хорошо спряталась сова.

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Найдите сову за 8 секунд / Jagranjosh

В свободное время, когда хочется немного отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают проверить свою смекалку. На этот раз нам нужно в лесу отыскать сову.

Головоломку от Jagranjosh разгадать будет непросто. На первый взгляд, в лесу никакой совы нет, и чтобы ее отыскать, нужно проявить хорошую внимательность.

На картинке – лес поздней осенью, листьев на деревьях уже нет. Где-то там спряталась сова, которую нам надо найти.

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Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете сову / Jagranjosh

Не удалось найти сову? Ловите подсказку: посмотрите на левый верхний угол картинки. Сова нарисована на дереве. Правильный ответ обведен желтым кружком.

Если удалось найти сову, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти букву O всего за 5 секунд.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Надо найти черепаху за 8 секунд на картинке, где девочка гуляет с собакой. Черепаха оказалась в неожиданном месте.

А еще у нас есть головоломка, в которой надо за 5 сек найти мешок с деньгами. Кажется, что все мешки одинаковые, и нужно обнаружить тот, который отличается от всех.

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