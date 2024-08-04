Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 сек найти мешок с деньгами

Попробуйте разгадать очень сложную головоломку – на картинке, где множество мешков с деньгами, нужно найти такой мешок, который отличается от остальных.

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Найдите особенный мешок с деньгами за 5 секунд / JagranJosh

Когда нужно немного отвлечься и переключить внимание, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы помогают как потренировать мозг, так и немного расслабиться. На этот раз нам нужно найти особенный мешок с деньгами.

Головоломка от JagranJosh очень непростая. Придется внимательно изучить картинку, прежде чем приступать к разгадке этого ребуса.

На картинке – множество мешков с деньгами. На первый взгляд, они все одинаковые. Нам нужно отыскать такой, который отличается от всех остальных.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете мешок с деньгами / JagranJosh

Не удалось найти особенный мешок с деньгами? Ловите подсказку: он в начале третьего ряда, если считать справа, в третьем ряду сверху. Мешок отличается от других тем, что у него ребро с коричневой тенью слева, тогда как у всех остальных – справа.

Если нашли мешок с деньгами, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого зрение орла. На картинке, где коты смотрят на странное небо, нужно найти кусочек пиццы.

Кроме того, можно поразгадывать головоломку, где надо за 8 секунд найти морскую звезду. Морская звезда спряталась среди множества крабов, поэтому отыскать ее будет нелегко.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где большое количество D, нужно найти букву O. На разгадку дается всего 5 секунд

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