Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 сек найти мешок с деньгами

Когда нужно немного отвлечься и переключить внимание, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы помогают как потренировать мозг, так и немного расслабиться. На этот раз нам нужно найти особенный мешок с деньгами.
Головоломка от JagranJosh очень непростая. Придется внимательно изучить картинку, прежде чем приступать к разгадке этого ребуса.
На картинке – множество мешков с деньгами. На первый взгляд, они все одинаковые. Нам нужно отыскать такой, который отличается от всех остальных.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти особенный мешок с деньгами? Ловите подсказку: он в начале третьего ряда, если считать справа, в третьем ряду сверху. Мешок отличается от других тем, что у него ребро с коричневой тенью слева, тогда как у всех остальных – справа.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого зрение орла. На картинке, где коты смотрят на странное небо, нужно найти кусочек пиццы.
Кроме того, можно поразгадывать головоломку, где надо за 8 секунд найти морскую звезду. Морская звезда спряталась среди множества крабов, поэтому отыскать ее будет нелегко.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где большое количество D, нужно найти букву O. На разгадку дается всего 5 секунд
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