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Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

Андрей Ганчук
17 августа 2024, 05:55
83
Попробуйте разгадать очень сложную, но занимательную головоломку – нужно найти бумеранг, который хорошо замаскирован на изображенной картинке-загадке.
Главное
Найдите бумеранг за 8 секунд / Jagranjosh

Когда появляется свободное время и нужно немного отвлечься, можно поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать мозг и хорошо провести время в кругу близких. На этот раз нам нужно найти бумеранг среди бананов.

Головоломка от Jagranjosh по-настоящему непростая. Чтобы ее разгадать, придется внимательно изучить картинку и понять, где же на самом деле здесь бумеранг.

На картинке – множество бананов. Среди них спрятан бумеранг, который и предстоит нам найти. Где он спрятан – настоящая загадка.

видео дня

Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете бумеранг / Jagranjosh

Не удалось найти бумеранг? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки и чуть правее. Бумеранг, который очень похож на банан, обведен черным кружком.

Разгадка
Если не удалось найти бумеранг, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно найти особенный денежный мешок, причем всего за 5 секунд.

Также можно разгадать головоломку, где надо за 12 секунд найти собаку. На картинке, где черные и белые точки, нужно суметь разглядеть силуэт животного.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где девочка гуляет с собакой, нужно найти черепаху, которая спряталась в совершенно неожиданном месте.

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