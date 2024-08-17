Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

Когда появляется свободное время и нужно немного отвлечься, можно поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать мозг и хорошо провести время в кругу близких. На этот раз нам нужно найти бумеранг среди бананов.
Головоломка от Jagranjosh по-настоящему непростая. Чтобы ее разгадать, придется внимательно изучить картинку и понять, где же на самом деле здесь бумеранг.
На картинке – множество бананов. Среди них спрятан бумеранг, который и предстоит нам найти. Где он спрятан – настоящая загадка.
Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти бумеранг? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки и чуть правее. Бумеранг, который очень похож на банан, обведен черным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно найти особенный денежный мешок, причем всего за 5 секунд.
Также можно разгадать головоломку, где надо за 12 секунд найти собаку. На картинке, где черные и белые точки, нужно суметь разглядеть силуэт животного.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где девочка гуляет с собакой, нужно найти черепаху, которая спряталась в совершенно неожиданном месте.
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