Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии проверяют нашу смекалку и находчивость. К тому же их можно разгадывать с друзьями или даже всей семьей. На этот раз нам нужно найти спрятанную в спальне корону.
Головоломка от Jagranjosh действительно крайне непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку, и подобно настоящему детективу найти зацепку.
На картинке – обычная спальня, в которой помимо кровати расположены разные предметы. Наша задача – найти спрятанную корону.
Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти корону? Ловите подсказку: посмотрите на правый верхний угол картинки – корона там. Правильный ответ обведен желтым кружком.
Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Нужно всего за 5 секунд найти спрятанное на картинке слово.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Здесь нужно отыскать особенного верблюда. Причем на разгадку даются те же 5 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества фламинго на картинке где-то спряталась девушка. Чтобы ее отыскать, нужно очень внимательно изучить изображение.
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