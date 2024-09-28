Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне

Попробуйте разгадать крайне непростую оптическую иллюзию – корону в спальной комнате будет найти достаточно сложно, однако ее действительно там спрятали.

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Надо найти корону за 8 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии проверяют нашу смекалку и находчивость. К тому же их можно разгадывать с друзьями или даже всей семьей. На этот раз нам нужно найти спрятанную в спальне корону.

Головоломка от Jagranjosh действительно крайне непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку, и подобно настоящему детективу найти зацепку.

На картинке – обычная спальня, в которой помимо кровати расположены разные предметы. Наша задача – найти спрятанную корону.

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Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете корону / Jagranjosh

Не удалось найти корону? Ловите подсказку: посмотрите на правый верхний угол картинки – корона там. Правильный ответ обведен желтым кружком.

Если удалось найти корону, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Нужно всего за 5 секунд найти спрятанное на картинке слово.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Здесь нужно отыскать особенного верблюда. Причем на разгадку даются те же 5 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества фламинго на картинке где-то спряталась девушка. Чтобы ее отыскать, нужно очень внимательно изучить изображение.

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