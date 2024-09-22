Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют хорошо провести время с друзьями или в кругу семьи и проверить свою смекалку. На этот раз нам нужно отыскать девушку среди фламинго.
Головоломка от Jagranjosh не самая легкая, потому что птиц фламинго на картинке очень много, и все внимание уходить именно на них. Чтобы отыскать девушку, нужно проявить хорошую концентрацию.
На картинке – множество фламинго. Одни пьют воду, другие просто отдыхают. Где-то среди них спряталась девушка, которую мы и будем искать.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти девушку?
Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом влево. Девушка прячется за одним из фламинго – правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где нужно среди бананов найти бумеранг. На разгадку дается лишь 8 секунд.
Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти слово. То слово, которое придется искать, очень похоже на остальные, и тут главное – не запутаться.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба. Среди большого количества букв R надо найти две B. Усложняет загадку фиолетовый фон, из-за которого буквы становится сложно разобрать.
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