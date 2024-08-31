Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо найти две буквы B за 9 секунд

Попробуйте разгадать интересную и не очень сложную головоломку – нужные буквы действительно находятся на картинке, их достаточно легко будет отыскать.

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Найдите буквы B за 9 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают переключиться, и потренировать мозг и смекалку. На этот раз нам нужно отыскать две латинские буквы B, которые спрятаны среди множества R.

Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но и чтобы ее разгадать, нужно быть внимательным человеком. Буквы, которые следует отыскать, находятся рядом друг с другом, что упрощает задачу.

На картинке – множество латинских букв R. Наша задача – найти среди них B.

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Дается лишь 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти правильный ответ? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки, а потом чуть выше. Буквы B обведены красным кружком.

Если нашли правильный ответ, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 12 секунд найти тюленя. Он где-то прячется и наблюдает за пингвинами.

Кроме того, можно разгадать ребус для тех, у кого зрение орла. На картинке изображен куст черники, а в нем спрятался муравей. Нужно за 8 секунд попытаться найти муравья.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. Там нужно найти рыцаря в королевстве.

На разгадку дается всего 8 секунд.

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