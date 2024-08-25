УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти рыцаря

Андрей Ганчук
25 августа 2024, 05:55
78
Попробуйте разгадать оптическую иллюзию для тех, у кого очень хорошее зрение – чтобы найти на картинке рыцаря, нужно быть достаточно внимательным человеком.
Главное
Найдите рыцаря за 8 секунд/ Jagranjosh

Когда хочется отвлечься от повседневных дел, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы помогают потренировать мозг и проверить смекалку. На этот раз нам нужно найти рыцаря в королевстве.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Нужно лишь внимательно рассмотреть картинку, после чего быстро найдется правильный ответ.

На картинке – королевство. Изображены замок и другие персонажи. Наша задача – найти здесь рыцаря.

видео дня

Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете рыцаря / Jagranjosh

Не удалось найти рыцаря? Ловите подсказку: правильный ответ обведен черным кружком.

Разгадка
Если нашли рыцаря, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки.

Например, оптическую иллюзию, в которой нужно за 8 секунд найти бумеранг. Ребус достаточно сложный, разгадать его будет непросто.

Также у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 8 секунд найти сову. Чтобы разгадать головоломку, нужно очень внимательно изучить таинственный лес.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба. Среди пингвинов, которых множество на картинке, нужно найти тюленя. Он стоит в стороне и наблюдает за ситуацией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

К каким непоправимым последствиям приведет мобилизация в РФ:

К каким непоправимым последствиям приведет мобилизация в РФ:

06:26 Мнения
Украинские военные весь плен прятали украинский флаг: невероятная история

Украинские военные весь плен прятали украинский флаг: невероятная история

23:49 Украина
Свист ракеты и мощный взрыв: РФ ударила по городу Сумы, есть раненые

Свист ракеты и мощный взрыв: РФ ударила по городу Сумы, есть раненые

22:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способ 33038

Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способ

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание 10466

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 8 секунд найти муравья 6790

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 8 секунд найти муравья

Путин удумал уловку по Курской области: в США раскрыли детали 2866

Путин удумал "уловку" по Курской области: в США раскрыли детали

Последние новости

06:26

К каким непоправимым последствиям приведет мобилизация в РФ:

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти рыцаря

04:46

Гороскоп на завтра 26 августа: Овнам - шанс всей жизни, Водолеям - трудное решение

03:30

Загадка для настоящих гениев: за 10 секунд надо угадать, в каком стакане больше воды

01:30

Дроны взрывают военные аэродромы РФ за линией фронта: названа главная цель ВСУ

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – ЭйдманВ верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман
24 августа, суббота
23:59

Путинистка Королева раскошелилась, чтобы невестка-стриптизерша не позорила семью

23:56

"Нет ни сил, ни времени, ни желания": в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

23:49

Украинские военные весь плен прятали украинский флаг: невероятная историяФотоВидео

22:54

ВСУ "поздравили" оккупантов с Днем Независимости на Кинбурнской косе: видео удараВидео

Реклама
22:18

Свист ракеты и мощный взрыв: РФ ударила по городу Сумы, есть раненые

21:50

Украина разрабатывает новые мощные ракеты: что известно о гибридном оружии "Паляница"ФотоВидео

21:15

Самое главное, чему научила Путина абсолютная властьмнение

20:33

РФ нужно 50 тысяч военных, чтобы отбить Курщину: их "и близко нет" - NYT

20:29

Сохраните красоту и молодость: что нужно положить в воду для умывания - приметы

19:29

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание

19:23

Путешествие лучше отложить: астролог назвал самые опасные даты сентябряВидео

18:42

Зима будет сложнее, чем предыдущая: в Минэнерго спрогнозировали, что будет со светом

18:39

Россия пробует наращивать возможности под Харьковом без резервов: что происходит

18:13

Ротару поздравила украинцев с Днём независимости

17:50

"Это превентивный удар": Зеленский - о страшных планах РФ, сорванных наступлением на КурскВидео

Реклама
17:44

Если партнеры "посыплются", армия будет готова: Зеленский высказался о конце войны

17:43

Киркоров установил новые импланты и выглядит посмешищем

17:21

"Мам, только не плачь": первые эмоциональные звонки военных после возвращения из пленаФотоВидео

17:20

Дуда и Зеленский обменялись жесткими шутками о россиянах посреди выступленияВидео

17:05

У Зеленского сделали прогноз о распаде России и назвали сценарий

17:02

Надо быть "Шерлоком Холмсом", чтобы найти спрятанное слово: загадка на внимательность

16:43

"Паляница" уже била по врагу: СМИ раскрыли детали о новой украинской ракете-дроне

15:58

Помощь и расширение операции ВСУ в Курской области: СМИ узнали о планах США

15:47

В чем разница между психологом и психотерапевтом: как не ошибиться, выбирая специалистаВидео

15:40

Скандального Дмитрука заметили в Молдове - источники

15:30

Мощное фаер-шоу: ГУРовцы 24 августа влупили по важному объекту на территории РФ

15:02

Плакали, обнимались и пели: появились трогательные видео с возвращением военных из пленаФотоВидео

14:59

Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способВидео

14:37

Кремль и Марченко: как выглядит коллекция часов предателя Медведчука

14:15

Часть областей накроет жара +36 градусов: где температура резко возрастет

14:15

В ГУР сделали заявление о планах по Крыму и Крымскому мосту

14:08

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными: все деталиФотоВидео

13:04

Есть ли вирус на телефоне: ТОП главных секретов, как не угробить смартфонВидео

13:01

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 8 секунд найти муравья

12:52

В ВСУ анонсировали "хорошие новости" из Харьковской области

Реклама
12:42

Украина впервые применила против России ракету-дрон "Паляница"

12:20

Рейтинг Путина рекордно упал за все годы полномасштабного вторжения

12:08

"Больной дед не будет диктовать красные линии": заявление Зеленского в День независимости

12:03

Джастин Бибер впервые стал отцом и рассекретил имя ребенка

11:49

Украина способна изменить ход войны: на Западе оценили операцию в Курской области

11:40

"Бан" на церковь ФСБ: Зеленский подписал ключевой закон, какое наказание для УПЦ МП

11:18

Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какими благозвучными соответствиями надо его заменятьВидео

10:57

Путин удумал "уловку" по Курской области: в США раскрыли детали

10:56

Как замариновать сало: секретная добавка гарантирует потрясающий результат

10:30

Гороскоп на сентябрь от Влада Росса: чего ждать в работе, любви и денежных делахВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять