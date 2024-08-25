Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти рыцаря

Попробуйте разгадать оптическую иллюзию для тех, у кого очень хорошее зрение – чтобы найти на картинке рыцаря, нужно быть достаточно внимательным человеком.

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Найдите рыцаря за 8 секунд/ Jagranjosh

Когда хочется отвлечься от повседневных дел, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы помогают потренировать мозг и проверить смекалку. На этот раз нам нужно найти рыцаря в королевстве.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Нужно лишь внимательно рассмотреть картинку, после чего быстро найдется правильный ответ.

На картинке – королевство. Изображены замок и другие персонажи. Наша задача – найти здесь рыцаря.

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Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете рыцаря / Jagranjosh

Не удалось найти рыцаря? Ловите подсказку: правильный ответ обведен черным кружком.

Если нашли рыцаря, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки.

Например, оптическую иллюзию, в которой нужно за 8 секунд найти бумеранг. Ребус достаточно сложный, разгадать его будет непросто.

Также у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 8 секунд найти сову. Чтобы разгадать головоломку, нужно очень внимательно изучить таинственный лес.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба. Среди пингвинов, которых множество на картинке, нужно найти тюленя. Он стоит в стороне и наблюдает за ситуацией.

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