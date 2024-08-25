Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти рыцаря

Когда хочется отвлечься от повседневных дел, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы помогают потренировать мозг и проверить смекалку. На этот раз нам нужно найти рыцаря в королевстве.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Нужно лишь внимательно рассмотреть картинку, после чего быстро найдется правильный ответ.
На картинке – королевство. Изображены замок и другие персонажи. Наша задача – найти здесь рыцаря.
Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти рыцаря? Ловите подсказку: правильный ответ обведен черным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки.
Например, оптическую иллюзию, в которой нужно за 8 секунд найти бумеранг. Ребус достаточно сложный, разгадать его будет непросто.
Также у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 8 секунд найти сову. Чтобы разгадать головоломку, нужно очень внимательно изучить таинственный лес.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба. Среди пингвинов, которых множество на картинке, нужно найти тюленя. Он стоит в стороне и наблюдает за ситуацией.
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