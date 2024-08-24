Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 8 секунд найти муравья

Когда хочется немного переключиться и отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы можно разгадывать с друзьями, в кругу семьи, или самостоятельно. Оптические иллюзии позволяют потренировать мозг и смекалку. На этот раз нам придется искать муравья среди черники.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая и запутанная. Кажется, что никакого муравья на картинке нет, однако он действительно там нарисован и нужно просто очень внимательно смотреть на рисунок.
На картинке – куст черники. Где-то на нем спрятался муравей. Наша задача – его отыскать.
Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти муравья? Ловите подсказку: муравей спрятался в левой части картинки. Он визуально очень похож на плод черники, поэтому ребус и стал таким сложным.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где среди бананов нужно всего за 8 секунд найти бумеранг.
Также можно поразгадывать головоломку, в которой за 8 секунд нужно найти сову. В таинственном лесу будет очень сложно отыскать птицу, надо проявить смекалку.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба. На картинке, где много пингвинов, где-то спрятался тюлень. Он сидит и наблюдает за пингвинами. Тюленя надо найти за 12 секунд.
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