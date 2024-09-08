Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово

Попробуйте разгадать запутанную оптическую иллюзию – BINGO очень похоже на другие слова на картинке, поэтому найти его будет достаточно непросто.

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Найдите слово BINGO за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, самое время разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными: одни заставляют задуматься, а другие позволяют улыбнуться. На этот раз нам нужно найти слово BINGO среди очень похожих на него слов.

Головоломка от Jagranjosh не самая простая, чтобы ее разгадать, нужно сначала внимательно осмотреть всю картинку. Похожие на необходимое слова путают воображение, в чем и хитрость этого ребуса.

На картинке – множество слов BIGNO. Нам нужно найти, где здесь BINGO.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете слово / Jagranjosh

Не удалось найти нужное слово? Ловите подсказку: посмотрите на нижний левый угол на картинке, потому чуть выше, и вы найдете BINGO.

Если нашли слово, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки.

Например, ребус, где нужно за 8 секунд найти бумеранг. Сам бумеранг нужно искать среди похожих на него бананов, что явно усложняет задачу.

Также можно разгадать и головоломку, в которой надо за 8 секунд найти рыцаря. Ребус не самый сложный, но потребует хорошей смекалки и сообразительности.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба. Нужно всего за 9 секунд найти две буквы B. Оптическую иллюзию будет разгадать достаточно сложно из-за дизайна картинки.

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