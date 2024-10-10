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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 10 секунд найти тигра

Андрей Ганчук
10 октября 2024, 05:30
66
Попробуйте разгадать очень непростую, но интересную оптическую иллюзию – нужно в джунглях найти тигра, который хорошо там спрятался.
Главное
Найдите тигра в джунглях за 10 секунд / Jagranjosh

Каждому из нас время от времени нужно немного отвлечься, и тут на помощь придут головоломки. Оптические иллюзии заставляют каждый раз задуматься и потренировать мозг. Их можно разгадывать как в кругу семьи, так и с друзьями. На этот раз нам нужно найти тигра, который спрятался в джунглях.

Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Фотография сделана так, чтобы отыскать тигра было непросто. Цвета его шерсти сливаются с осенними листьями.

На картинке – осенний лес. Одни листья уже начали желтеть, а другие еще остаются зелеными. Наша задача – отыскать здесь тигра.

видео дня

Дается всего 10 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Главное
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете тигра / Jagranjosh

Не удалось найти тигра? Ловите подсказку: он практически посередине картинки. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли тигра, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки.

К примеру, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно найти особенного верблюда всего за 5 секунд.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти девушку. На картинке множество фламинго, каждый из них занят своим делом. Отыскать там девушку будет нелегкой задачей.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. В обычной спальне, где множество предметов, надо постараться найти корону. Она спрятана в неожиданном месте. Причем сделать это нужно всего за 8 секунд.

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