Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 10 секунд найти тигра

Каждому из нас время от времени нужно немного отвлечься, и тут на помощь придут головоломки. Оптические иллюзии заставляют каждый раз задуматься и потренировать мозг. Их можно разгадывать как в кругу семьи, так и с друзьями. На этот раз нам нужно найти тигра, который спрятался в джунглях.
Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Фотография сделана так, чтобы отыскать тигра было непросто. Цвета его шерсти сливаются с осенними листьями.
На картинке – осенний лес. Одни листья уже начали желтеть, а другие еще остаются зелеными. Наша задача – отыскать здесь тигра.
Дается всего 10 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти тигра? Ловите подсказку: он практически посередине картинки. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки.
К примеру, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно найти особенного верблюда всего за 5 секунд.
Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти девушку. На картинке множество фламинго, каждый из них занят своим делом. Отыскать там девушку будет нелегкой задачей.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. В обычной спальне, где множество предметов, надо постараться найти корону. Она спрятана в неожиданном месте. Причем сделать это нужно всего за 8 секунд.
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