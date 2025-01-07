Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Пользователям Instagram и Facebook нужно готовиться: Цукерберг анонсировал изменения

Руслана Заклинская
7 января 2025, 22:01
80
Meta прекращает сотрудничество с независимыми фактчекерами и переходит к системе "заметки сообщества".
Пользователям Instagram и Facebook нужно готовиться: Цукерберг анонсировал изменения
Цукерберг готовит масштабные изменения для Instagram и Facebook / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы из заявления Цукерберга:

  • Meta прекращает сотрудничество с фактчекерами
  • Будет введена система "заметки сообщества"
  • Отменяются ограничения на обсуждение тем иммиграции, гендера и гендерной идентичности

Цензура в Facebook и Instagram, которую практиковала Meta, зашла слишком далеко, поэтому компания отказывается от услуг фактчекеров. Ограничения на обсуждение таких важных и чувствительных тем, как иммиграция, гендер и гендерная идентичность, отменят. Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг.

"Пришло время вернуться к нашим корням и свободному выражению мнений на Facebook и в Instagram", - заявил он.

видео дня

Цукерберг отметил, что фактчекеры, которые ранее участвовали в модерации контента, стали слишком политически предвзятыми, и это привело к тому, что чрезмерное количество невинных сообщений подвергалось цензуре. Отныне компания собирается отказаться от использования независимых фактчекеров, заменив их новой системой "заметки сообщества".

"Мы создали много сложных систем для модерирования контента, но проблема сложных систем заключается в том, что они делают ошибки. Даже если они случайно цензурируют лишь 1% сообщений, это миллионы людей, и мы достигли точки, когда слишком много ошибок и слишком много цензуры", - сказал Цукерберг.

Система "заметки сообщества"

По его словам, Meta вернется к своим "истокам", сосредоточившись на уменьшении ошибок в системах модерации, упрощении политики и восстановлении свободы слова. Он пояснил, что новая система позволит пользователям самостоятельно добавлять примечания к спорным публикациям, которые расширяют контекст и разъясняют, где автор может ошибаться. Такие примечания можно будет оценивать.

Система "заметки сообщества" будет похожа на ту, что сейчас существует в X (бывшем Твиттере). Ее внедрят в Facebook, Instagram и Threads. Однако пока что пользователи смогут добавлять примечания только в США.

Борьба с незаконным контентом

Кроме того, Meta упростит политику в отношении контента, в частности, в вопросах иммиграции и гендера, что стало важной темой во многих странах, включая США. Цукерберг отметил, что для более эффективной борьбы с серьезными нарушениями будут изменены методы модерации контента. Теперь фильтры будут сосредотачиваться только на нарушениях высокого уровня, "соцсеть продолжит сохранять серьезное отношение к угрозе наркотиков, терроризма, эксплуатации детей".

"Раньше у нас были фильтры, которые проверяли любое нарушение политики. Теперь мы сосредоточим эти фильтры на борьбе с незаконными и серьезными нарушениями", - пояснил глава Meta.

По его словам, в случае нарушений меньшей серьезности социальные сети будут опираться на сообщения от пользователей, прежде чем принимать меры.

Гражданский контент

Еще одним важным изменением станет возвращение гражданского контента на платформу. Цукерберг заявил, что Meta хочет поддерживать темы, касающиеся управления, прав человека, гражданских прав и участия в демократическом процессе.

Кроме этого, команда, отвечающая за безопасность и модерацию контента, будет переведена из Калифорнии в Техас. Там, по словам Цукерберга, есть "меньше опасений относительно предвзятости команд".

Сотрудничество с президентом Трампом

Также Цукерберг пообещал сотрудничать с правительством США, чтобы дать отпор мировым правительствам, которые "преследуют американские компании и добиваются усиления цензуры".

"В странах Латинской Америки действуют тайные суды, которые могут приказать компаниям тихо убрать свои материалы. В Китае цензура запрещает нашим приложениям работать в стране. Единственный способ противостоять этой глобальной тенденции - поддержка правительства США, и именно поэтому нам было так трудно в последние четыре года, когда даже правительство США выступало за цензуру", - заявил он.

Сбои в соцсетях и переход к 4G - что известно

Напомним, 5 марта 2024 года мир столкнулся с масштабным сбоем, из-за которого перестали работать Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, Discord и Telegram. Причиной сбоя могло стать повреждение четырех из пятнадцати подводных телекоммуникационных кабелей в Красном море, которые соединяют Европу, Африку и Азию.

Также 11 декабря 2024 года пользователи массово жаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. По данным DownDetector, количество жалоб превысило 100 000 для Facebook и 70 000 для Instagram.

Как сообщал Главред, в Украине мобильные операторы начнут выключать 3G-сети с 2025 года, чтобы освободить частоты для 4G и улучшить качество связи. Процесс будет сопровождаться информированием абонентов и выгодными предложениями для перехода

Читайте также:

Кто такой Марк Цукерберг?

Марк Цукерберг - американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta (ранее - Facebook, Inc.) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером. В 2007 году, в возрасте 23 лет, он стал самым молодым в мире миллиардером. В октябре 2021 года занимал 5-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием 122 млрд долларов США, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть Instagram Facebook Марк Цукерберг
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал "нужные" результаты в 2025 году

Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал "нужные" результаты в 2025 году

23:25Украина
Дроны летают как "рои пчел": РФ стирает обстрелами свои села на Курщине - ВСУ

Дроны летают как "рои пчел": РФ стирает обстрелами свои села на Курщине - ВСУ

23:05Украина
Угроза вторжения белорусских войск в Украину: в ЦПД прокомментировали ситуацию

Угроза вторжения белорусских войск в Украину: в ЦПД прокомментировали ситуацию

22:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Всегда прикроют вашу спину: 4 самые верные знаки зодиака

Всегда прикроют вашу спину: 4 самые верные знаки зодиака

Последние новости

23:25

Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал "нужные" результаты в 2025 году

23:05

Дроны летают как "рои пчел": РФ стирает обстрелами свои села на Курщине - ВСУ

22:41

Вызывает много споров: что означает дорожный знак с велосипедом и стрелкой

22:21

"Это очень неприятно": Тарас Цымбалюк попал в скандал - что произошло

22:14

Авто или автобус: кто должен уступить дорогу

Кремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФКремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФ
22:09

Угроза вторжения белорусских войск в Украину: в ЦПД прокомментировали ситуацию

22:09

Друг Меган Маркл поделился личными подробностями о ее дочери Лилибет

22:07

Интервью Трампа и 2 сценария для РФ на 2025 год: главные новости Украины (дайджест)

22:01

Пользователям Instagram и Facebook нужно готовиться: Цукерберг анонсировал изменения

Реклама
21:58

США хотят объявить "финальный" пакет военной помощи Украине: известна дата

21:54

"Никогда не будет как прежде": Дмитрий Ступка потрясен от жизни в США

21:35

Оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Времевки: в прокуратуре сделали заявление

21:29

Баня, селедка: Ирину Шейк поздравили кринжовым тортом в духе террор-родины - РФ

21:17

Конец войны и "тайная сделка" между США и Россией: главное из интервью Трампа

21:14

Избили и силой запихнули в бус: Лубинец отреагировал на скандал с ТЦК во Львове

21:10

День рождения мамы: чем удивить и что подарить самому родному человеку

20:51

Батареи за считанные минуты нагреют дом: эксперт поделился простым способом

20:35

Мокрый снег и мощный ветер: синоптики назвали дату ощутимого похолодания

20:32

Как не угробить ноутбук: хитрый трюк оживит даже "убитый" компьютер

20:24

"Ситуация неоднозначная": в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде

Реклама
20:24

"Могу понять чувства РФ": Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО

20:05

"Это уже не шутка": невеста Никитюк впервые высказалась про свою помолвку

19:47

Пилот F-16 сбил 6 ракет, имея всего 4: в Defense Express раскрыли подробности

19:38

Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

19:26

Беларусь нарастила военное присутствие у границы с Украиной: что известно

19:19

Как сделать сахарную пудру в домашних условиях: гениально простой лайфхак

19:10

После инаугурации Трампа начнется раскол в российской элите?мнение

18:58

Необычный сюрприз или практичный презент: лучшие идеи подарков мужчине

18:51

"Классика, что всегда работает": чем правильно закусывать ром - ответ экспертаВидео

18:50

Вероятно, являются гражданами Украины: ВСУ взяли в плен 101 военного РФ из Крыма

18:45

В СМИ зафиксирована очередная атака против сетей АЗС БРСМ-Нафта, Avantage-7 и Мотто - политолог

18:23

Доллар установил третий рекорд в 2025 году: НБУ объяснил резкий рост курса

18:23

Жена Сергея Тигипко призналась, почему он не фотографируется с семьей

18:15

По требованию команды Трампа: Путина могут отстранить от власти - Загородний

18:01

При чем регулярно: почему нужно вытирать пыль с комнатных растений

17:52

Только самый внимательный увидит машинку: загадку нужно разгадать за 5 секунд

17:39

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

17:38

В России больше не верят в победу в войне: в СВР назвали 2 сценария на 2025 год

17:33

Нелли Фуртадо изменилась до неузнаваемости и показала свои сильно округлые формыВидео

17:25

В США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Реклама
17:25

В МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины

17:14

"Ему дают команду": Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Беларуси в войну

16:59

Новый максимум: в британской разведке назвали худший месяц для РФ на фронте

16:54

РФ не способна на широкомасштабные боевые действия: что изменилось - эксперт

16:50

Один признак раскроет тайну: ТОП сигналов того, что партнер может изменять

16:36

Поможет дальнобойное оружие: эксперт назвал лучший способ противодействия дронам РФ

16:26

ВСУ "разнесли" командный пункт российских морпехов на Курщине: подробности

16:09

У директора НАБУ Кривоноса конфликт интересов: жена возглавляет фирмы разыскиваемого Бюро криминального авторитета, – военный

16:00

Известный шоумен выбил знакомой зубы - что произошло

15:51

Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять