Пользователям Instagram и Facebook нужно готовиться: Цукерберг анонсировал изменения

Meta прекращает сотрудничество с независимыми фактчекерами и переходит к системе "заметки сообщества".

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Цукерберг готовит масштабные изменения для Instagram и Facebook / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы из заявления Цукерберга:

Meta прекращает сотрудничество с фактчекерами

Будет введена система "заметки сообщества"

Отменяются ограничения на обсуждение тем иммиграции, гендера и гендерной идентичности

Цензура в Facebook и Instagram, которую практиковала Meta, зашла слишком далеко, поэтому компания отказывается от услуг фактчекеров. Ограничения на обсуждение таких важных и чувствительных тем, как иммиграция, гендер и гендерная идентичность, отменят. Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг.

"Пришло время вернуться к нашим корням и свободному выражению мнений на Facebook и в Instagram", - заявил он. видео дня

Цукерберг отметил, что фактчекеры, которые ранее участвовали в модерации контента, стали слишком политически предвзятыми, и это привело к тому, что чрезмерное количество невинных сообщений подвергалось цензуре. Отныне компания собирается отказаться от использования независимых фактчекеров, заменив их новой системой "заметки сообщества".

"Мы создали много сложных систем для модерирования контента, но проблема сложных систем заключается в том, что они делают ошибки. Даже если они случайно цензурируют лишь 1% сообщений, это миллионы людей, и мы достигли точки, когда слишком много ошибок и слишком много цензуры", - сказал Цукерберг.

Система "заметки сообщества"

По его словам, Meta вернется к своим "истокам", сосредоточившись на уменьшении ошибок в системах модерации, упрощении политики и восстановлении свободы слова. Он пояснил, что новая система позволит пользователям самостоятельно добавлять примечания к спорным публикациям, которые расширяют контекст и разъясняют, где автор может ошибаться. Такие примечания можно будет оценивать.

Система "заметки сообщества" будет похожа на ту, что сейчас существует в X (бывшем Твиттере). Ее внедрят в Facebook, Instagram и Threads. Однако пока что пользователи смогут добавлять примечания только в США.

Борьба с незаконным контентом

Кроме того, Meta упростит политику в отношении контента, в частности, в вопросах иммиграции и гендера, что стало важной темой во многих странах, включая США. Цукерберг отметил, что для более эффективной борьбы с серьезными нарушениями будут изменены методы модерации контента. Теперь фильтры будут сосредотачиваться только на нарушениях высокого уровня, "соцсеть продолжит сохранять серьезное отношение к угрозе наркотиков, терроризма, эксплуатации детей".

"Раньше у нас были фильтры, которые проверяли любое нарушение политики. Теперь мы сосредоточим эти фильтры на борьбе с незаконными и серьезными нарушениями", - пояснил глава Meta.

По его словам, в случае нарушений меньшей серьезности социальные сети будут опираться на сообщения от пользователей, прежде чем принимать меры.

Гражданский контент

Еще одним важным изменением станет возвращение гражданского контента на платформу. Цукерберг заявил, что Meta хочет поддерживать темы, касающиеся управления, прав человека, гражданских прав и участия в демократическом процессе.

Кроме этого, команда, отвечающая за безопасность и модерацию контента, будет переведена из Калифорнии в Техас. Там, по словам Цукерберга, есть "меньше опасений относительно предвзятости команд".

Сотрудничество с президентом Трампом

Также Цукерберг пообещал сотрудничать с правительством США, чтобы дать отпор мировым правительствам, которые "преследуют американские компании и добиваются усиления цензуры".

"В странах Латинской Америки действуют тайные суды, которые могут приказать компаниям тихо убрать свои материалы. В Китае цензура запрещает нашим приложениям работать в стране. Единственный способ противостоять этой глобальной тенденции - поддержка правительства США, и именно поэтому нам было так трудно в последние четыре года, когда даже правительство США выступало за цензуру", - заявил он.

Сбои в соцсетях и переход к 4G - что известно

Напомним, 5 марта 2024 года мир столкнулся с масштабным сбоем, из-за которого перестали работать Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, Discord и Telegram. Причиной сбоя могло стать повреждение четырех из пятнадцати подводных телекоммуникационных кабелей в Красном море, которые соединяют Европу, Африку и Азию.

Также 11 декабря 2024 года пользователи массово жаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. По данным DownDetector, количество жалоб превысило 100 000 для Facebook и 70 000 для Instagram.

Как сообщал Главред, в Украине мобильные операторы начнут выключать 3G-сети с 2025 года, чтобы освободить частоты для 4G и улучшить качество связи. Процесс будет сопровождаться информированием абонентов и выгодными предложениями для перехода

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Кто такой Марк Цукерберг? Марк Цукерберг - американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta (ранее - Facebook, Inc.) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером. В 2007 году, в возрасте 23 лет, он стал самым молодым в мире миллиардером. В октябре 2021 года занимал 5-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием 122 млрд долларов США, сообщает Википедия.

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