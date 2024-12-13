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Многие не догадываются о подделке: как проверить iPhone на оригинальность

Анна Косик
13 декабря 2024, 04:03
224
Как узнать официальный iPhone или нет не знают многие пользователи техники Apple, хотя определить это очень важно.
Iphone
На каком сайте проверить оригинальность Apple устройств / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как отличить настоящий iPhone от подделки
  • Что указывает на оригинальность iPhone
  • Какие элементы выдают китайские подделки смартфона

При выборе смартфона даже ярые любители техники компании Apple не всегда знают, как узнать, что iPhone оригинал. Особенно сложно это, если не знать тонких нюансов, как проверить iPhone на оригинальность, не вскрывая коробку.

Главред узнал, как определить оригинальный iPhone, на какие детали нужно обращать внимание в первую очередь и как отличить китайскую подделку от настоящего гаджета.

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Официальный iPhone - это устройство, которое продается через авторизованные каналы Apple или сертифицированных реселлеров. Для проверки, как говорится на сайте Apple, стоит обращать внимание на такие аспекты:

  • Номер модели должен начинаться с буквы M (новое устройство), F (восстановленное устройство), N (устройство, выданное вместо неисправного), P (персонализированное устройство).
  • Серийный номер (IMEI) находится на коробке, в настройках или на лотке SIM-карты.
  • IMEI отображается на официальном сайте Apple Check Coverage.

Если говорить о внешних признаках оригинальности коробки от iPhone, то обратите внимание на то, имеет ли она четкие надписи, точные логотипы и четкую печать, соответствующие стандартам Apple.

Кроме этого на коробке обязательно должна быть указана страна, модель, объем памяти и серийный номер смартфона.

Китайские копии же часто изготавливаются из более дешевых материалов, что влияет на внешний вид. Также для подделок из Китая характерно то, что они обычно работают на измененной версии Android, стилизованной под iOS. Это легко проверить через настройки.

Не последним фактором, в чем разница между китайским и оригинальным iPhone, является цена. Ведь китайские копии стоят значительно дешевле, чем новый или даже подержанный оригинал.

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Что делает Apple?

Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

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