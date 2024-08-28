Как упорядочить фотографии на iPhone: гениальные функции, о которых знают единицы

Если вас раздражает число сообщений возле папки "Входящие", то еще более неприятной для вас может быть переполненная галерея. Но есть легкие способы, как упорядочить фото.

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Как очистить галерею на iPhone без лишних нервов / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, Apple

Очистка библиотеки фотографий не только уменьшает хаос в телефоне, но облегчает доступ к важным воспоминаниям, которые вы хотите сохранить. Есть несколько действенных способов, как навести порядок в фотогалерее на iPhone, об этом пишет Real Simple.

Одним из лучших вариантов будет удаление дубликатов фото. Мы больше не ограничены несколькими кадрами и можем фиксировать моменты столько раз, сколько пожелаем. Но это также приводит к избытку похожих снимков, которые быстро заполняют вашу библиотеку.

К счастью, есть приложения, которые значительно облегчают процесс удаления дубликатов фотографий. Эти программы анализируют ваши снимки, находят похожие группы изображений и позволяют вам легко удалить лишнее, сохраняя только нужные кадры. Одними из лучших приложений для удаления дубликатов в App Store являются Gemini Photos и Smart Cleaner.

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Еще одним способом решить проблему будет удаление скриншотов из галереи. Скриншоты обычно имеют короткий срок использования - мы отправляем их и быстро забываем. Нет смысла хранить их на телефоне. Почистить ненужные снимки на iPhone можно через специальную папку "Снимки экрана", которая автоматически собирает все скриншоты.

Еще одним вариантом, как упорядочить фото является использование функции поиска. После удаления лишних фотографий вы можете сфокусироваться на организации важных снимков в альбомы. Инструмент поиска в программе iPhone Photos позволяет искать изображения по дате, месту и содержимому, что значительно облегчает сортировку фотографий.

Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.

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