Есть ли вирус на телефоне: ТОП главных секретов, как не угробить смартфон

Как определить есть ли вирус на телефоне - как удалит вирус на телефоне.

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Что будет если в телефоне вирус / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Ежедневно миллионы людей по всему миру активно используют смартфоны для общения, а также передачи различных данных и файлов. Опасность в том, что иногда вместе с безобидным на первый взгляд сообщением, на ваш телефон может попасть разрушительный вирус, который надолго выведет устройство из строя.

Вирусы таят в себе множество опасностей, от похищения персональных данных, до поломки системы смартфона. Специалисты советуют несколько способов, которые помогут узнать, есть ли на вашем телефоне вирусы.

Как обнаружить вирус в телефоне: явные "симптомы"

Если вы обнаружите один из этих признаков на своем смартфоне, это станет поводом задуматься о его профилактике, или сразу отнести в специализированный сервисный центр.

явное снижение производительности;

появление большого количества использования данных;

молниеносная разрядка батареи;

появление нежелательных всплывающих окон;

хаотичная работа телефона;

возникновение необычных расходов.

Что такое смартфон Мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи, пишет Википедия.

Как понять есть ли у тебя вирус на телефоне

Есть несколько признаков того, что мобильный телефон может быть по угрозой.

даже в состоянии покоя смартфон нагревается, когда он не находится на зарядке;

неожиданное увеличение потребляемого интернет-трафика;

внезапное появление ярлыков незнакомых программ в списке установленного на смартфоне ПО;

моментальное разряжение батареи практически до нуля.

Как узнать есть ли вирус в телефоне

Специалисты назвали признаки того, что устройстве может быть заражено вирусом:

если пользователи из вашего списка контактов жалуются на спам, поступающий с вашего номера;

вы замечаете часто всплывающую рекламу на экране гаджета;

обычные приложения часто прекращают работу

несанкционированная установка незнакомых приложений.

Как избавиться от вируса в телефоне

Если вы нашли вредоносный вирус на своем телефона, от него можно избавиться простым и быстрым способом.

Порядок действий:

необходимо выключить телефон;

перевести телефон в безопасный режим;

уничтожить вредоносное приложение;

сделать очистку кэша браузера;

включить функцию "Play Защита";

установить и пользоваться программой антивирус;

сбросьте устройство до заводских настроек.

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