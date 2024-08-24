Есть ли вирус на телефоне: ТОП главных секретов, как не угробить смартфон

Ежедневно миллионы людей по всему миру активно используют смартфоны для общения, а также передачи различных данных и файлов. Опасность в том, что иногда вместе с безобидным на первый взгляд сообщением, на ваш телефон может попасть разрушительный вирус, который надолго выведет устройство из строя.
Вирусы таят в себе множество опасностей, от похищения персональных данных, до поломки системы смартфона. Специалисты советуют несколько способов, которые помогут узнать, есть ли на вашем телефоне вирусы.
- Как обнаружить вирус в телефоне: явные "симптомы"
- Что такое смартфон
- Как понять есть ли у тебя вирус на телефоне
- Как узнать есть ли вирус в телефоне
- Как избавиться от вируса в телефоне
- Смотрите видео - во Франции хотят запретить использование смартфонов:
Как обнаружить вирус в телефоне: явные "симптомы"
Если вы обнаружите один из этих признаков на своем смартфоне, это станет поводом задуматься о его профилактике, или сразу отнести в специализированный сервисный центр.
- явное снижение производительности;
- появление большого количества использования данных;
- молниеносная разрядка батареи;
- появление нежелательных всплывающих окон;
- хаотичная работа телефона;
- возникновение необычных расходов.
Что такое смартфон
Мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи, пишет Википедия.
Как понять есть ли у тебя вирус на телефоне
Есть несколько признаков того, что мобильный телефон может быть по угрозой.
- даже в состоянии покоя смартфон нагревается, когда он не находится на зарядке;
- неожиданное увеличение потребляемого интернет-трафика;
- внезапное появление ярлыков незнакомых программ в списке установленного на смартфоне ПО;
- моментальное разряжение батареи практически до нуля.
Как узнать есть ли вирус в телефоне
Специалисты назвали признаки того, что устройстве может быть заражено вирусом:
- если пользователи из вашего списка контактов жалуются на спам, поступающий с вашего номера;
- вы замечаете часто всплывающую рекламу на экране гаджета;
- обычные приложения часто прекращают работу
- несанкционированная установка незнакомых приложений.
Как избавиться от вируса в телефоне
Если вы нашли вредоносный вирус на своем телефона, от него можно избавиться простым и быстрым способом.
Порядок действий:
- необходимо выключить телефон;
- перевести телефон в безопасный режим;
- уничтожить вредоносное приложение;
- сделать очистку кэша браузера;
- включить функцию "Play Защита";
- установить и пользоваться программой антивирус;
- сбросьте устройство до заводских настроек.
Смотрите видео - во Франции хотят запретить использование смартфонов:
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