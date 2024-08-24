Как на iPhone раздать интернет: о гениальном фокусе знают лишь единицы

Если на вашем устройстве установлена операционная система iOS, процесс настройки не займет много времени.

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Как к iPhone подключить Android и ПК / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/janeb13, Pixabay/LoboStudioHamburg

Быстрый и доступный интернет сегодня является неотъемлемым условием ежедневной коммуникации между людьми. Производители предусмотрели простое решение проблемы отсутствия интернета на тех или иных смартфонах.

Для этого необходимо выполнить определенный порядок действий на смартфоне, чтобы он выполнил функции роутера и обеспечил интернетом соседние устройства. Как пишут специалисты специализированного центра по обслуживанию техники F1Center, на сегодня практически любой современный смартфон на операционной системе Android или iOS может раздавать интернет компьютерам, смартфонам и планшетам.

С этой задачей под силу справиться любому пользователю, активировав мобильный интернет и подключив другие устройства через Wi-Fi, USB или Bluetooth.

Как на iPhone раздавать Wi-Fi

Если на вашем мобильном устройстве установлена операционная система iOS, процесс настройки не займет много времени, и вы без проблем сможете обеспечить интернетом другие гаджеты.

Порядок действий:

откройте раздел "Настройки" и перейдите в пункт "Сотовая связь";

затем активируйте подпункт меню "Режим модема" iPhone и включите его (если это невозможно, обратитесь к оператору и уточните, доступен ли этот режим в Вашем тарифном плане).

Как к iPhone подключить Android и ПК

Отметим, что производитель предусмотрел возможность подключения к iPhone (iOS) другие устройства любым способом.

Подключить через Bluetooth к iPhone можно аппараты на Android, а также персональные компьютеры.

Порядок действий:

перед подключением ПК к iPhone по USB, установите последнюю версию программы iTunes;

после появления диалогового окна "Можно ли доверять компьютеру?", ответьте утвердительно;

при условии выполнения необходимых настроек, можно использовать мобильный интернет на любом из устройств (необходимо находится в режиме "модема");

если нет раздачи интернета, проверьте - поддерживает ли ваш тарифный план режим модема (информацию следует уточнять у оператора).

Что за устройство iPhone? iPhone - серия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS, сообщает "Википедия".

Почему iPhone не раздает Wi-Fi

Если подключаете к смартфону ноутбук через USB и интернет на последнем не включается автоматически, скорее всего проблема в необходимости установки драйвера.

И конечно главное условие использования вашего устройства в качестве роутера – положительный баланс на счету, который позволит без проблем обеспечить интернетом другие гаджеты в любое время.

Смотрите видео - мир может остаться без iPhone:

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