Сканер дома: как сделать копию документа с помощью смартфона

У многих бывало, что немедленно нужно отсканировать документ, а копицентр закрыт или находится далеко. На самом деле скан копию можно с легкостью сделать дома.

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Как отсканировать документы с помощью телефона / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с телефона

Сканирование документов делал каждый в жизни хотя бы раз, и обычно, когда нужно это сделать срочно, часто рядом нет соответствующих магазинов, или они уже закрыты. Однако мало кто знает, что сканер у нас фактически всегда под рукой, а именно - в смартфоне.

Как сканировать документы на Айфоне

Если вы владелец устройства с системой IOS, то отсканировать необходимый документ сможете за считанные секунды. Для этого, согласно данным Apple, вам необходимо:

Открыть "Заметки", выбрать уже имеющуюся, или же создать новую. Нажать на значок камеры на нижней панели и выбрать "Сканировать документ". Если у вас включен автоматический режим, то документ, который вы подставите под камеру отсканируется автоматически. Если настроен ручной режим - нажмите кнопку затвора. Поправьте область сканирования, выровняв ее по углам документа и нажмите "Оставить сканирование". Сохраните документ и ваша скан-копия будет готова.

Как отсканировать документ на Андроид

На телефоне с этим программным обеспечением сканирование документов также можно сделать, однако алгоритм действий несколько иной.

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Откройте камеру на телефоне и наведите ее на документ, который необходимо отсканировать. Подождите, пока не появится запрос "Сканировать документ" и нажмите на кнопку. Если вам нужно удалить какую-либо часть документа, внизу найдите и нажмите на значок Применить. После исправления недостатков нажмите готово, после чего сохраните скан-копию документа.

Универсальный способ отсканировать документ смартфоном

Еще одним вариантом, как отсканировать документ на любом гаджете является применение приложения Google Диск. Если вы зайдете в программу, внизу увидите разноцветную кнопку плюс. Нажмите ее и выберите "Сканировать документ". Далее необходимо предоставить разрешение программе на использование камеры.

Когда вы сделаете фото, выровняйте углы, выберите "Оставить сканирование" и "Сохранить". Важно, что отсканированный документ вы не найдете в галерее или Google Фото, ведь вы его сохраните на Google Диск. Но после загрузки его легко можно дополнительно сохранить и в мессенджерах и в фотогалерее.

Что делает Apple? Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

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