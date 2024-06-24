УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно

Сканер дома: как сделать копию документа с помощью смартфона

Анна Косик
24 июня 2024, 20:52
127
У многих бывало, что немедленно нужно отсканировать документ, а копицентр закрыт или находится далеко. На самом деле скан копию можно с легкостью сделать дома.
сканер, скриншот
Как отсканировать документы с помощью телефона / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с телефона

Сканирование документов делал каждый в жизни хотя бы раз, и обычно, когда нужно это сделать срочно, часто рядом нет соответствующих магазинов, или они уже закрыты. Однако мало кто знает, что сканер у нас фактически всегда под рукой, а именно - в смартфоне.

Как сканировать документы на Айфоне

Если вы владелец устройства с системой IOS, то отсканировать необходимый документ сможете за считанные секунды. Для этого, согласно данным Apple, вам необходимо:

  1. Открыть "Заметки", выбрать уже имеющуюся, или же создать новую.
  2. Нажать на значок камеры на нижней панели и выбрать "Сканировать документ".
  3. Если у вас включен автоматический режим, то документ, который вы подставите под камеру отсканируется автоматически. Если настроен ручной режим - нажмите кнопку затвора.
  4. Поправьте область сканирования, выровняв ее по углам документа и нажмите "Оставить сканирование".
  5. Сохраните документ и ваша скан-копия будет готова.

Как отсканировать документ на Андроид

На телефоне с этим программным обеспечением сканирование документов также можно сделать, однако алгоритм действий несколько иной.

видео дня
  1. Откройте камеру на телефоне и наведите ее на документ, который необходимо отсканировать.
  2. Подождите, пока не появится запрос "Сканировать документ" и нажмите на кнопку.
  3. Если вам нужно удалить какую-либо часть документа, внизу найдите и нажмите на значок Применить.
  4. После исправления недостатков нажмите готово, после чего сохраните скан-копию документа.

Универсальный способ отсканировать документ смартфоном

Еще одним вариантом, как отсканировать документ на любом гаджете является применение приложения Google Диск. Если вы зайдете в программу, внизу увидите разноцветную кнопку плюс. Нажмите ее и выберите "Сканировать документ". Далее необходимо предоставить разрешение программе на использование камеры.

Когда вы сделаете фото, выровняйте углы, выберите "Оставить сканирование" и "Сохранить". Важно, что отсканированный документ вы не найдете в галерее или Google Фото, ведь вы его сохраните на Google Диск. Но после загрузки его легко можно дополнительно сохранить и в мессенджерах и в фотогалерее.

Что делает Apple?

Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

Больше новостей о гаджетах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

смартфоны телефон
Реклама

Главное за день

Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

21:15 Украина
ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

20:27 Украина
Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

20:21 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

20-летний «краш»: жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть «ахает» 8726

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

Уже никогда не станцует : на фронте погиб известный украинский хореограф 4039

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки 3082

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения 2457

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения

Последние новости

21:16

Ошибочная политика Путина: теракты в РФ показали реальную ситуацию в стране - CNN

21:15

Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

20:52

Сканер дома: как сделать копию документа с помощью смартфона

20:27

ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

20:21

Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
20:20

1500 километров - не проблема: Зеленский удивил количеством пораженных НПЗ в РФ

19:57

Зачем нужен кадык: неожиданное открытие нашего тела

19:50

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся

19:49

По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова

Реклама
19:23

Люди выпрыгивали из окон: случился пожар со взрывом на "оборонном" НИИ в ПодмосковьеВидео

19:20

"Красная линия для Запада": какая помощь России со стороны Китая станет крахомВидео

19:19

Новое наступление РФ на юге: названы вероятные сроки начала обострения ситуации

19:10

Прилеты по Одессе 24 июня: что особо смущает и как реагироватьмнение

18:55

Украинцам ужесточили отключения электроэнергии: появились графики на 25 июня

18:40

Тает во рту: секретный рецепт нежнейшего шашлыка из свининыВидео

18:39

Без них изменится целая планета: зачем нужны комары - неожиданные фактыВидео

18:30

Евро-2024 дайджест дней 6-7-8: самый курьезный гол и немецкий каток проезжает в плей-офф

18:12

Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области - Селезнев

18:11

Что ни в коем случае нельзя делать на кладбище: правдивые приметы

18:07

Жена 64-летнего Тигипко показала трогательное сэлфи с трехнедельной дочерью

Реклама
17:57

"Брезгливое чувство": путинистка Татьяна Васильева начала травлю Аллы Пугачевой

17:57

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

17:51

СМИ: ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму, ей будет труднее наводить ракеты

17:34

Самоуничтожилась и упала на россиян: ракета РФ наделала шума в Крыму - Коваленко

17:19

73-летняя сестра Чарльза III попала в больницу с сотрясением мозга

17:09

"РФ движется в нужном для нас направлении": генерал описал сценарий падения РоссииВидео

17:06

Что разрешено и запрещено ввозить в Украину из Польши: список 2024 года

16:55

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: ВСУ отразили мощную атаку врагаВидео

16:47

Депортация украинских беженцев: в правительстве Германии сделали важное заявление

16:37

ЕС ввел санкции против российских артистов: кто в списке

16:31

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

16:29

Главная цель КНР: известно условие, при котором Китай аннексирует территории РФВидео

16:19

Начштаба "Азов" заявил на командующего Объединенными силами ВСУ Содоля: что известно

15:59

"Он - трус и лжец": генерал сказал, как долго продлится "дружба" Трампа и Путина

15:58

Чем вывести пятно от кофе: средство за копейки с эффектом на миллион

15:55

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 25 июня

15:54

"Спокойно можно ехать": астролог Росс назвал дни в июле, благоприятные для поездок

15:53

Обнаружили без конечностей: звезда "Пиратов Карибского моря" умер от атаки акул

15:48

Что значит "як бобер у салі": ответ удивитВидео

15:39

"Береги себя": Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе и показала детей

Реклама
15:26

Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненыхФото

15:20

Субсидия на ЖКХ "одним кликом": как оформить заявку на получение денег

15:19

ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями: названы две главные цели

14:49

В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

14:42

"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

14:41

Удары дронами по кораблям в Азовском море: в ГУР анонсировали "сюрпризы" для РФ

14:39

Что ни в коем случае нельзя дарить: топ-5 неудачных подарков

14:36

Чем отмыть краску с одежды: простые способы помогуть убрать замаранную ткань

14:33

Новый церковный календарь на июль 2024: даты всех праздников

14:12

"Ничего личного - только бизнес": известно, почему Индия не подписала коммюнике

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять