Сканер дома: как сделать копию документа с помощью смартфона

Сканирование документов делал каждый в жизни хотя бы раз, и обычно, когда нужно это сделать срочно, часто рядом нет соответствующих магазинов, или они уже закрыты. Однако мало кто знает, что сканер у нас фактически всегда под рукой, а именно - в смартфоне.
Как сканировать документы на Айфоне
Если вы владелец устройства с системой IOS, то отсканировать необходимый документ сможете за считанные секунды. Для этого, согласно данным Apple, вам необходимо:
- Открыть "Заметки", выбрать уже имеющуюся, или же создать новую.
- Нажать на значок камеры на нижней панели и выбрать "Сканировать документ".
- Если у вас включен автоматический режим, то документ, который вы подставите под камеру отсканируется автоматически. Если настроен ручной режим - нажмите кнопку затвора.
- Поправьте область сканирования, выровняв ее по углам документа и нажмите "Оставить сканирование".
- Сохраните документ и ваша скан-копия будет готова.
Как отсканировать документ на Андроид
На телефоне с этим программным обеспечением сканирование документов также можно сделать, однако алгоритм действий несколько иной.
- Откройте камеру на телефоне и наведите ее на документ, который необходимо отсканировать.
- Подождите, пока не появится запрос "Сканировать документ" и нажмите на кнопку.
- Если вам нужно удалить какую-либо часть документа, внизу найдите и нажмите на значок Применить.
- После исправления недостатков нажмите готово, после чего сохраните скан-копию документа.
Универсальный способ отсканировать документ смартфоном
Еще одним вариантом, как отсканировать документ на любом гаджете является применение приложения Google Диск. Если вы зайдете в программу, внизу увидите разноцветную кнопку плюс. Нажмите ее и выберите "Сканировать документ". Далее необходимо предоставить разрешение программе на использование камеры.
Когда вы сделаете фото, выровняйте углы, выберите "Оставить сканирование" и "Сохранить". Важно, что отсканированный документ вы не найдете в галерее или Google Фото, ведь вы его сохраните на Google Диск. Но после загрузки его легко можно дополнительно сохранить и в мессенджерах и в фотогалерее.
Что делает Apple?
Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.
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