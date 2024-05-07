Прослушивается iPhone: эксперты рассказали, как распознать шпионское ПО на телефоне

В апреле компания Apple разослала уведомления пользователям iPhone в 92 странах, предупреждая их о том, что они подверглись шпионскому ПО.
"Apple обнаружила, что вы стали жертвой наемнической шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID", — говорится в уведомлении.
Пользователи быстро перешли на сайты социальных сетей, включая X, пытаясь понять, что означает уведомление. Многие из пострадавших проживали в Индии, но другие жители Европы также сообщили, что получили предупреждение Apple, пишет Wired.
Безопасность iPhone
- Что делает шпионское ПО
- Что делать, если шпионят за iPhone
- Как понять, что iPhone прослушивается
Спустя несколько недель о последних атаках на iPhone до сих пор мало что известно. Бывший гигант смартфонов Blackberry, ныне охранная фирма, опубликовал исследование, указывающее на то, что они связаны с китайской шпионской кампанией, получившей название "LightSpy", но представитель Apple Шейн Бауэр говорит, что это неточно.
Хотя Apple утверждает, что последние уведомления о шпионских программах не связаны с LightSpy, шпионское ПО остается растущей угрозой.
Что делает шпионское ПО?
Шпионское ПО предоставляет злоумышленникам доступ к микрофону смартфона и позволяет им просматривать все, что вы пишете, включая сообщения в зашифрованных приложениях, таких как WhatsApp и Signal. Они также могут отслеживать ваше местоположение, собирать пароли и собирать информацию из приложений.
Раньше шпионское ПО распространялось посредством фишинга, требуя от жертвы щелкнуть ссылку или загрузить изображение. Сегодня его можно доставить с помощью так называемых "атак с нулевым щелчком" через изображение iMessage или WhatsApp, которое автоматически установит шпионское ПО на ваше устройство.
Что можно сделать?
Если вы столкнулись с эксплойтом с нулевым кликом, доставляющим шпионское ПО, эксперты говорят, что вы мало что можете сделать, чтобы защитить себя или восстановить безопасность своих устройств.
"Лучшее, что можно сделать, если на вас нацелены, — это полностью отказаться как от оборудования, так и от любых связанных с ним учетных записей", — говорит Аарон Энгель, директор по информационной безопасности ExpressVPN.
"Купите новый гаджет, получите новый номер телефона и создайте совершенно новые учетные записи, связанные с устройством", - говорит он.
Кто такой Джаввад Малик
Джаввад Малик — специалист по вопросам безопасности в KnowBe4, блоггер, спикер мероприятий и отраслевой комментатор. До прихода в KnowBe4 Джаввад был защитником безопасности в AlienVault. До этого он был старшим аналитиком в отделе корпоративной безопасности (ESP) компании 451, предоставляя углубленную и своевременную информацию о состоянии корпоративной безопасности и возникающих тенденциях, а также конкурентные исследования, позиционирование новых продуктов и выход на рынок, инвестиции.
iPhone прослушивается: как понять
Обнаружение шпионских программ может быть сложной задачей, но необычное поведение, может указывать на то, что гаджет прислушивается.
- Быстрая разрядка батареи
- Неожиданные отключения
Высокий уровень использования данных, может указывать на некоторые типы заражений, говорит Джаввад Малик, ведущий специалист по вопросам безопасности в организации по обучению безопасности KnowBe4.
Хотя некоторые приложения утверждают, что обнаруживают шпионское ПО, их эффективность может различаться, и для надежного обнаружения часто необходима профессиональная помощь, говорит он.
Вас также может заинтересовать:
- Почему нельзя брать телефон в постель: врач объяснила серьезные последствия
- Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответом
- Как зарядить телефон без зарядного: хитрый лайфхак от стюардессы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред