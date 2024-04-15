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Почему айфон быстро разряжается: пять причин, которые легко устранить

Алена Кюпели
15 апреля 2024, 16:14
Каждый пользователь айфона задавался вопросом, почему быстро садится батарея на айфоне.
Что будет, если пользоваться телефоном во время зарядки
Есть простые способы продлить жизнь батареи на айфоне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Почему аккумулятор iPhone разряжается так быстро? Если ваш iPhone разряжается быстрее, чем вам хотелось бы, или быстрее, чем вы считаете нормальным, на это есть причина.

Главред ответит на распространенные вопросы об аккумуляторе и покажет несколько простых решений, которые помогут предотвратить быструю разрядку аккумулятора вашего iPhone.

Быстро разряжается айфон

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Почему быстро разряжается батарея на айфоне?

Если после обновления батарея вашего iPhone быстро разряжается, это должно прекратиться через день или два! Обновления программного обеспечения добавляют новые функции и изменяют операции, что может привести к временному разряду аккумулятора iOS по мере адаптации вашего устройства. Это особенно актуально для крупных осенних обновлений, которое может повлиять на вашу батарею больше, чем более мелкие обновления, которые выходят в течение года.

Если вы недавно не обновляли свое программное обеспечение, наиболее вероятными причинами разрядки аккумулятора являются высокая яркость экрана (одна из главных причин разрядки аккумулятора) и приложения, отслеживающие ваше местоположение и обновляющие контент в фоновом режиме.

Хотя отчасти это неизбежно, есть несколько простых способов сократить ненужный расход заряда батареи iPhone.

Чтобы батарея на айфоне не разряжалась слишком быстро, начните с проверки состояния аккумулятора в настройках. Скорее всего, батарея вашего iPhone находится в хорошей форме, но ее разряжают ненужные процессы, работающие в фоновом режиме.

Что делать, чтобы батарея на айфоне не садилась быстро?

1. Проверьте рекомендации по здоровью батареи вашего iPhone

Это хороший первый шаг, независимо от того, беспокоитесь ли вы, что обновление iPhone разряжает батарею или нет. Ваш iPhone предложит конкретные изменения в настройках, чтобы продлить срок службы аккумулятора iPhone.

Чтобы понять, почему батарея вашего iPhone разряжается быстрее, чем должна быть, выполните следующие действия, чтобы проверить рекомендации по состоянию батареи:

  • Откройте приложение "Настройки", затем прокрутите вниз и нажмите "Аккумулятор"
  • Нажмите "Состояние аккумулятора и зарядка"
Почему быстро разряжается айфон
Почему быстро разряжается айфон / Фото Главред

На следующем экране ваш iPhone предложит внести изменения в настройки, которые продлят срок службы батареи. Вы можете нажать на каждое предложение, чтобы перейти к настройке, которую необходимо изменить. Если вы не хотите вносить изменения, по крайней мере, вы понимаете, что способствует разрядке аккумулятора.

Совет: Если вы не видите раздел "Предложения по сроку службы батареи", значит, ваш iPhone в настоящее время не видит способов увеличить время автономной работы с помощью настроек.

2. Уменьшите яркость экрана iPhone, если ваш iPhone продолжает терять заряд

Поддержание полной яркости экрана вашего iPhone является вероятной причиной быстрого разряда аккумулятора вашего iPhone, но это легко исправить. На самом деле это одна из основных причин разрядки аккумулятора, и она потребляет больше энергии, чем вы думаете!

Как уменьшить яркость экрана на iPhone:

  • Откройте Центр управления, проведя пальцем вниз из правого верхнего угла экрана. Если на вашем iPhone есть кнопка "Домой", вместо этого проведите пальцем вверх от нижней части экрана.
  • Нажмите и перетащите ползунок "Яркость" вниз, чтобы уменьшить яркость экрана.
Почему быстро разряжается айфон
Почему быстро разряжается айфон / Фото Главред

3. Включите автоматическую яркость, чтобы остановить разрядку аккумулятора iPhone

Настройки автоматической яркости автоматически регулируют освещение экрана в зависимости от уровня окружающего освещения. Это убережет ваш iPhone от слишком быстрой разрядки аккумулятора из-за ненужной траты его яркости на экране.

Как включить автоматическую яркость:

  • Откройте приложение "Настройки", затем прокрутите вниз и нажмите "Экран и яркость".
  • Включите "Автоматически".
Почему быстро разряжается айфон
Почему быстро разряжается айфон / Фото Главред

4. Попробуйте перезагрузить гаджет, если ваш iPhone разряжается очень быстро

Если у вас когда-либо возникнут какие-либо проблемы с устройством, произведенным Apple или другим, почти всегда помогает простой перезапуск.

Перезапуск вашего iPhone может не полностью решить проблему с разрядкой аккумулятора, но, вероятно, немного ускорит его работу.

5. Отключите фоновое обновление приложений, чтобы сэкономить заряд батареи

Фоновое обновление приложений позволяет вашим приложениям проверять наличие нового контента и обновляться, даже если вы ими не пользуетесь. Это сделано для того, чтобы сэкономить время загрузки при открытии приложений, поскольку самая последняя информация должна быть готова и ждать после обновления в фоновом режиме.

Однако разрешение всем открытым приложениям постоянно обновляться и обновляться в фоновом режиме — это верный способ разрядить батарею вашего iPhone.

Вот как отключить фоновое обновление приложений, чтобы ваш iPhone не терял заряд:

  • Откройте приложение "Настройки", затем прокрутите вниз и нажмите "Основные".
  • Выберите "Обновление фонового приложения", затем снова нажмите "Обновить фоновое приложение".
  • Выберите Выкл.

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