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Опасно: почему нельзя использовать фонарик на телефоне

Алена Кюпели
8 апреля 2024, 15:48
Оказывается, при себе всегда стоит иметь обычай фонарик и минимизировать использование вашего смартфона в качестве подсветки.
Фонарик на телефоне - не всегда хорошая идея
Фонарик на телефоне - не всегда хорошая идея / Коллаж Главред, фото Pixabay

У каждого современного смартфона есть достаточно мощный встроенный фонарик, который очень удобен и прост в использовании. Настолько удобен, что иногда включить фонарик на телефоне голосом является делом одной секунды.

Однако эксперты полагают, что пользователям следует перестать полагаться на него (и подвергать свой телефон опасности) прямо сейчас.

Фонарик на телефоне:

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Почему нельзя использовать телефон в качестве фонарика?

Эксперт и главный редактор журнала Howtogeek Джейсон Фитцпатрик, рекомендует в большинстве случаев вообще отказаться от использования фонарика.

По его словам, он не будет притворяться и рассказывать, что сам никогда в жизни не пользовался телефонным фонариком. У большинства людей телефоны работают круглосуточно, 7 дней в неделю, а маленькая светодиодная вспышка на большинстве смартфонов в режиме фонарика может давать около 40-50 люмен освещения.

То есть в ситуации, когда нужно найти что-то, что упало под кровать, или нужно найти что-то в сумочке или в темной машине, ультракомпактный фонарик, встроенный в устройство, которое каждый итак носит с собой, просто великолепен.

Но смартфоны дорогие и, условно говоря, довольно хрупкие. Если бы кто-то подарил вам обычный фонарик стоимостью 1000 долларов, сделанный из хрупкого стекла, вы наверняка обращались бы с ним осторожно и подумали бы о том, чтобы приобрести более прочный фонарик, который не будет так страшно использовать.

Тем не менее, миллионы из нас каждый день используют наши телефоны как обычные фонарики в ситуациях, когда нам нужен специальный фонарик, а не смартфон с функцией фонарика. Более того фонарик на телефоне включить достаточно легко. Для этого даже не нужно разблокировать смартфон.

Что может случится с телефоном?

Телефон можно легко выронить из рук. И тогда "фонарик", стоимостью 1000 долларов, может не просто разбиться, а и провалиться в любое пространство - водный слив, щель в половицах, шахта лифта. Согласитесь, есть разница потерять гаджет за 1000 и 15 долларов США.

То же самое касается использования телефона в качестве фонарика во время заглядывания под капот автомобиля, на темной парковке или завершения прогулки после наступления сумерек. Во всех этих ситуациях падение телефона может легко привести к треснувшему экрану или еще более серьезному повреждению, даже в чехле.

Итак, в те короткие моменты, когда вам действительно нужен фонарик, кто может отказаться от включения фонарика на своем телефоне? Но для чего-то более серьезного или долгосрочного, чем заглянуть под кровать, вам действительно следует использовать специальный фонарик.

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