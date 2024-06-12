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Куда деваются удаленные фото с телефона: об этой тайне гаджета знают единицы

Анна Косик
12 июня 2024, 03:29
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Многие случайно удаляли важные фото из галереи телефона. Но не каждый знает, можно ли восстановить удаленные фотографии из корзины, которая есть на всех устройствах.
Куда деваются удаленные фото с телефона: об этой тайне гаджета знают единицы
Почему удаленные фото остаются в памяти телефона и как их восстановить / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Люди обычно делятся на два типа - те, что регулярно очищают фотогалерею телефона и те, что вспоминают о ней раз в год. Однако всех их объединяет одно - неосторожность, из-за которой можно легко удалить важный фотоснимок. Осознание своей ошибки может нагнать панику, потому что фото уже попало в корзину и кажется, что его не вернуть. Однако можно ли восстановить удаленные фотографии из корзины на самом деле?

Случайное нажатие на кнопку "Удалить" не становится приговором для фотографий на вашем гаджете. Просто надо знать, куда деваются удаленные фото с телефона. А попадают они в корзину, аналогично компьютеру. Поэтому, если вы поняли, что удалили что-то важное, зайдите туда и просто восстановите фотографию.

Однако здесь есть важный нюанс, а именно сколько хранятся удаленные фото на Андроид или ИОС - обычно файлы можно восстановить в течение месяца или двух. Дело в том, что фотографии, которые были автоматически загружены в облако могут храниться в корзине до 60 дней, а вот в противном случае на восстановление фото у вас есть только 30 дней.

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Где хранятся резервные копии фото на Андроид и ИОС?

Восстановить свои фото можно и другим способом, о чем предупреждает Google. Если у вас на телефоне есть установленная программа Google Фото, вы авторизованы через собственную почту и имеете включенную синхронизацию, то также сможете восстановить удаленную фотографию. Эта программа при заданных параметрах автоматически выгружает все изображения и фактически копирует содержимое галереи.

Как удалить фото навсегда?

Часто бывает и наоборот - вы хотите избавиться от фотографии даже в резервных копиях и памяти телефона. В первую очередь нужно убрать его из галереи. Если у вас есть приложение Google Фото: откройте его, перейдите в библиотеку, затем корзину и выберите фото, от которого хотите избавиться. После того, как вверху вы нажмете значок и кнопку "Удалить навсегда" фотоснимок исчезнет оттуда.

Может показаться, что больше фото не существует, однако нет, нужно пройти последний этап - убрать файл с устройства. Почему в памяти телефона остаются удаленные фотографии? Они автоматически попадают туда в корне внутреннего или внешнего накопителя, что является стандартом для всех смартфонов, оснащенных камерой. Итак, чтобы очистить телефон от фотографии откройте папку карты SD или внутренней памяти, выберите необходимое фото и нажмите "Удалить с устройства".

Что такое Google?

Google - американская публичная транснациональная корпорация, которую основали в 1998 году аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин. Самый популярный поисковый сервис по состоянию на 2021 год, имеет в собственности, в частности, YouTube и Blogger. Штаб-квартира корпорации расположена в Кремниевой долине, представительства компании также есть в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии, пишет Википедия.

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