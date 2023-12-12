УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как правильно заряжать ноутбук: хитрый трюк – и ваш гаджет всегда готов на 100%

Алексей Тесля
12 декабря 2023, 02:00
Как правильно заряжать ноутбук включенным или выключенным – простые советы для быстрой зарядки.
ноутбук
Можно ли работать с ноутбуком во время зарядки / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Engin_Akyurt, Pixabay/Bru-nO

Многие владельцы ноутбуков задаются вопросом о том, как правильно заряжать батарею. Нередко возникает вопрос о том, стоит ли ждать полной разрядки и есть ли смысл заряжать батарею ноутбука до 100%.

При этом существует немало опасений о том, что 100-процентная разрядка или зарядка ноутбука может негативно сказаться на его характеристиках. Вместе с тем далеко не каждый знает ответ на вопрос о том, можно ли работать с ноутбуком в момент его зарядки.

Как правильно заряжать ноутбук чтобы не испортить батарею

Специалисты советуют не выжимать все до последней капли из аккумулятора ноутбука. Воткнуть вилку в розетку рекомендуется, когда заряда остается на 5–10%. При этом также не бросайте ноутбук разряженным до 0, когда собираетесь в долгую поездку, например, в отпуск. В противном случае литий-ионные батареи могут быстро прийти в негодность. Однако также не советуют держать ноутбук на постоянной зарядке.

видео дня

Можно ли работать с ноутбуком во время зарядки

Этот вопрос волнует многих и не спроста. По Сети буквально ходят легенды о том, что во время работы с ноутбуком, который находится на зарядке, он может якобы даже взорваться. Однако специалисты уверяют, что зарядка происходит малыми токами, которые не влияют на ресурс батареи. Поэтому опасаться не стоит того, что ноутбук может быть постоянно подключен к сети.

Как правильно заряжать ноутбук включенным или выключенным

Если вам необходимо кровь из носа работать во время зарядки ноутбука, ничего страшного не произойдет. Однако по рекомендациям производителей заряжать ноутбук все-таки стоит в выключенном состоянии. Это положительно скажется на скорости его зарядки – так батарея зарядится быстрее. При этом стоит учитывать и то, что баретея ноутбука рассчитана приблизительно на 500-1000 циклов полной разрядки/зарядки.

Почему нельзя заряжать ноутбук до 100

Есть большая разница в том, как заряжать ноутбук. Согласно проведенным исследованиям, при стопроцентной зарядке батареи ноутбука, ноутбук может бесперебойно отпахать как минимум 300-500 циклов. Однако совсем другое дело, когда батарея ноутбука заряжается примерно на 70%. В этом случае количество циклов возрастает до двух тысяч раз.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ноутбук интересные новости
Реклама

Главное за день

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

00:35 Украина
В Польше снова "заблокировали" движение грузовиков: что произошло

В Польше снова "заблокировали" движение грузовиков: что произошло

22:33 Украина
Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

22:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:55

Как приготовить яичницу без масла и сковороды: требуется менее 2 минут

02:20

Рождественская головоломка: нужно найти 5 пряничных человечков всего за минуту

02:00

Как правильно заряжать ноутбук: хитрый трюк – и ваш гаджет всегда готов на 100%

01:35

Генерал Маломуж рассказал, ждать ли "переброса" войны на территорию РФ

00:35

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
00:05

Чем можно покормить рыбок в аквариуме и как необходимо ухаживать за ними

11 декабря, понедельник
23:27

Границы полностью откроют: назван месяц, когда мужчины смогут уехать из Украины

23:15

"Весила 39 кг и считала себя жирной": Мирошниченко рассказала про борьбу с РПП

22:33

В Польше снова "заблокировали" движение грузовиков: что произошло

Реклама
22:26

Оккупанты уничтожили железную дорогу на Луганщине и не могут ее восстановить - ЦНС

22:25

Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

22:13

Почему нельзя говорить "за замовчуванням": Авраменко объяснил большую ошибкуВидео

21:55

"Мясные" штурмы в Авдеевке: эксперт рассказал, сколько тысяч оккупантов потеряла РФ

21:48

"Везет же людям": Слава Каминская показала жениха

21:22

Кулеба переговорил с Сийярто: Орбан снова "торгуется" с Украиной

21:20

Зеленский в США встретился с главой Пентагона и топ-генералом: о чем говорили

21:09

Это делают неправильно все: распространенные ошибки, которые сильно затягивают время на уборку в доме

21:06

Всего два года разницы: режиссер-воин Сеитаблаев познакомил дочь со своей невестой

20:35

Как Дональд Туск изменит отношения Польши и Украинымнение

20:26

Дональда Туска избрали польским премьером

Реклама
20:16

РФ ведет массированное наступление на востоке: бросила все "мясо" на несколько городов

20:00

Лунный календарь 12 декабря 2023: почему стоит избегать подписания важные документы

20:00

Казанова, Казанова: Шон Пенн променял украину на австралийку - СМИ

20:00

Как делают кока-колу в Украине: в чем секрет одного из самых популярный напиток в миреВидео

19:29

Коляденко против Дикусара: Ирина Билык призналась, с кем у нее был лучший интим

19:28

У нас провал в мобилизации: депутат назвала главные проблемы украинской армии

19:16

Гороскоп на завтра 12 декабря 2023: Тельцу - поддержка от партнера, Близнецам - грубое поведение

19:10

Европа наступает на старые граблимнение

19:09

Ворвется 10-градусное тепло: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

19:01

Шовковского назначили главным тренером "Динамо"

18:50

Лучший бюджетный салат на Новый год 2024: вкус детства - рецептВидео

18:48

В каком цвете встречать 2024 год Дракона, чтобы привлечь успех, деньги и любовь

18:25

287 выпусков и почти 700 тысяч километров - Мир наизнанку отмечает 13 лет

18:18

Компромисса не будет: Зеленский ответил, как Украина хочет закончить войну

18:14

Как проверить серебро ли это или нет: простые способы не попасть в просакВидео

18:00

Вы неправильно храните бананы: шеф-повар рассказал, как сделать, чтобы они не чернели

17:54

Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

17:53

Словаки блокируют движение грузовиков из Украины: в очереди более 1200 фур

17:37

Премьеру Польши Моравецкому выразили недоверие: что это значит

17:27

30 тысяч погибших: россияне идут на штурм без оружия и бронежилетов - офицер ВСУ

Реклама
17:21

В США предложили Украине отдать территории России

17:16

Блестящий 10-минутный трюк сантехника очистит забитые засор без вантуза

17:01

"Они уже ведут подготовку": астролог предупредила, что устроят оккупанты на Новый год в УкраинеВидео

16:47

Эту вещь не стоит дарить на Новый год близким

16:32

Фарион выплатили немалые деньги после увольнения из вуза - СМИ

16:29

Не делайте это 13 декабря, чтобы не навлечь на себя беду: строгие запреты и приметы

16:13

Грех или суеверие: можно ли шить в воскресенье - ответ на спорный вопрос

16:12

Четвертая по счету: ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев

16:12

"Битву не проиграли": Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Байденом

16:10

Что будет если полностью отказаться от кофе: врач дал однозначный ответ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять