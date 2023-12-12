Как правильно заряжать ноутбук: хитрый трюк – и ваш гаджет всегда готов на 100%

Как правильно заряжать ноутбук включенным или выключенным – простые советы для быстрой зарядки.

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Можно ли работать с ноутбуком во время зарядки / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Engin_Akyurt, Pixabay/Bru-nO

Многие владельцы ноутбуков задаются вопросом о том, как правильно заряжать батарею. Нередко возникает вопрос о том, стоит ли ждать полной разрядки и есть ли смысл заряжать батарею ноутбука до 100%.

При этом существует немало опасений о том, что 100-процентная разрядка или зарядка ноутбука может негативно сказаться на его характеристиках. Вместе с тем далеко не каждый знает ответ на вопрос о том, можно ли работать с ноутбуком в момент его зарядки.

Как правильно заряжать ноутбук чтобы не испортить батарею

Специалисты советуют не выжимать все до последней капли из аккумулятора ноутбука. Воткнуть вилку в розетку рекомендуется, когда заряда остается на 5–10%. При этом также не бросайте ноутбук разряженным до 0, когда собираетесь в долгую поездку, например, в отпуск. В противном случае литий-ионные батареи могут быстро прийти в негодность. Однако также не советуют держать ноутбук на постоянной зарядке.

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Можно ли работать с ноутбуком во время зарядки

Этот вопрос волнует многих и не спроста. По Сети буквально ходят легенды о том, что во время работы с ноутбуком, который находится на зарядке, он может якобы даже взорваться. Однако специалисты уверяют, что зарядка происходит малыми токами, которые не влияют на ресурс батареи. Поэтому опасаться не стоит того, что ноутбук может быть постоянно подключен к сети.

Как правильно заряжать ноутбук включенным или выключенным

Если вам необходимо кровь из носа работать во время зарядки ноутбука, ничего страшного не произойдет. Однако по рекомендациям производителей заряжать ноутбук все-таки стоит в выключенном состоянии. Это положительно скажется на скорости его зарядки – так батарея зарядится быстрее. При этом стоит учитывать и то, что баретея ноутбука рассчитана приблизительно на 500-1000 циклов полной разрядки/зарядки.

Почему нельзя заряжать ноутбук до 100

Есть большая разница в том, как заряжать ноутбук. Согласно проведенным исследованиям, при стопроцентной зарядке батареи ноутбука, ноутбук может бесперебойно отпахать как минимум 300-500 циклов. Однако совсем другое дело, когда батарея ноутбука заряжается примерно на 70%. В этом случае количество циклов возрастает до двух тысяч раз.

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