Быстро разряжается телефон Xiaomi: хакер раскрыл хитрый фокус моментальной зарядки

Телефон быстро разряжается с новым аккумулятором - советы для быстрой зарядки.

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Что садит батарею на Андроиде / Коллаж: Главред, Фото: Рixabay/amar-rockz, Рixabay/niekverlaan

Гаджеты Xiaomi являются одним из наиболее популярных на рынке. Эти смартфоны завоевывают почитателей во многих уголках.

Однако нередко обладатели телефонов Xiaomi жалуются на то, что заряд их батареи быстро разряжается. Что делать, если Ваш Mi-смартфон быстро разряжается – на этот счет есть сразу несколько действенных рекомендаций.

Что делать если на Xiaomi быстро садится батарея

Во-первых, следует постараться отключить все приложения, которые не используются. Они могут постепенно "красть" заряд батареи. Для сохранения режима зарядки любой хакер посоветует активировать режим сбережения энергии. Кроме того, на сохранение баланса зарядки батареи также существенно влияет отключение автоматического обновления. Кроме того, также рекомендуется определить самые важные приложения, а также оставить на вашем гаджете только нужные уведомления.

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Что делать если телефон стал очень быстро разряжаться

Для сбережения уровня зарядки обратите внимание на необходимость снижения яркости экрана смартфона. Кроме того, помочь сберечь заряд аккумулятора поможет регулировка частоты обновления дисплея. Если вы давно не пользовались определенными функциями, просто отключите ненужные приложения вашего гаджета Xiaomi. Еще один хитрый лайфхак от опытных хакеров - включите адаптивный режим батареи вашего смартфона.

Как сделать чтобы Сяоми не разряжался

Среди действенных рекомендаций опытных пользователей - вытащить SIM-карту или включить "Режим полета". Кроме того, также помогает процедура отключения энергозатратных приложений.

Также рекомендуется выключить режим "Автообновление".

Порядок действий:

выберите режим "Настройки";

далее нажмите "О телефоне";

затем зайдите "Версия MIUI" (пункт может называться "Обновление системы");

после выберите три точки в правом углу — "Настройки" — "Обновлять автоматически";

в конце деактивируйте ползунок, сделав его серым.

Что съедает батарею на Xiaomi

Среди основных причин моментальной разрядки батареи Сяоим называют:

включенные модули беспроводной связи (GPS, блютус, Wi-Fi);

вирусные программы;

частая зарядка неоригинальным адаптером;

поломка в результате механического повреждения (падения, попадания внутрь жидкости и т.д.).

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