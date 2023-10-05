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Что делать, если потерял телефон на улице: способы, которые должен знать каждый

Андрей Ганчук
5 октября 2023, 05:00
Что делать, если потерял телефон, к которому привязана карта – так это заблокировать симку, сам смартфон и в быстром порядке поменять все пароли.
Смартфон
Если вы не знаете, что делать, если потерял телефон и он выключен, обратитесь в полицию / depositphotos.com

Сегодня мобильный телефон есть практически у каждого. Смартфон – не только средство связи с родными, близкими и коллегами по работе, но и устройство, на котором хранится множество нужных файлов и контактов, и другой личной информации, которая не всегда перенесена на какой-либо носитель. Поэтому многие задаются вопросом, как найти телефон, если его потеряли на улице. Простая инструкция может вам пригодится на случай потери смартфона.

Что делать, если потерял телефон с симкой

Попробуйте позвонить на свой номер

Часто бывает, что телефон не утерян, а просто где-то забыт. Если устройство не на беззвучном режиме, вам удастся его услышать и найти. Возможно, смартфон выпал из сумки, кто-то его нашел и сможет ответить на звонок.

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Заблокируйте свой смартфон

Пользователям популярных операционных систем Android и iOS всегда советуют ставить защиту на доступ к смартфону. Это может быть отпечаток пальца, распознавание лица, голоса или даже пароль.

Если вы потеряли телефон Android, вы можете заблокировать его на удаленной основе или попробовать узнать, где он находится, на сайте google.com/android/find.

При потере устройства на iOS надо перейти по ссылке icloud.com/find или воспользоваться специальной программой Локатор на другом вашем устройстве Apple.

Обозначьте свое устройство как потерянное. Так вы на удаленной основе заблокируете его при помощи кода доступа и сможете защитить свою информацию.

Попробуйте воспользоваться GPS

У смартфонов на операционной системе Android есть встроенная опция отслеживания местоположения. После того как зайдете в свою учетную запись Google с другого устройства, вы сможете отследить перемещение телефона, который потерян.

Пользователи iPhone также могут использовать другое устройство, чтобы войти в свою учетную запись и активировать режим пропажи при помощи опции Найти iPhone.

Удалите ваши личные данные

На удаленной основе можно стереть свои данные из учетной записи как iCloud, так и Google. Однако помните, что в таком случае перемещение устройства отследить больше не получится.

Нужно, чтобы была резервная копия всех данных до момента потери смартфона. Тогда их можно восстановить.

Обратитесь в полицию

Напишите заявление в полицию. Правоохранители вместе с сотовым оператором могут найти телефон по IMEI-коду (уникальному серийному номеру смартфона).

Заблокируйте сим-карту

Обратитесь к своему сотовому оператору и немедленно заблокируйте свою сим-карту. К телефонному номеру может быть привязано много личной конфиденциальной информации, которая не должна попасть в руки злоумышленников.

Поменяйте все свои пароли

Смените все свои пароли, чтобы воры не смогли использовать ваши аккаунты в социальных сетях. Блокировать нужно как аккаунты в мессенджерах, так и электронную почту.

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