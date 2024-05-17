Как зарядить телефон без электричества: гениальный фокус гарантирует результат

Можно ли зарядить телефон без розетки - можно ли зарядить телефон через вайфай.

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Как зарядить телефон без провода от зарядки / Коллаж: Главерд, Фото: УНИАН, Pixabay/FreePhotosART

В связи с тяжелой ситуацией в энергетике, в Украине все чаще вводят отключения потребителей от электроэнергии. Это связано с продолжающимися обстрелами энергетической инфраструктуры оккупантами и повреждениями генерирующих мощностей.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" подтверждали анонсированное ранее введение графиков почасовых отключений (ГПО) с 19:00 до 24:00 и призывали экономить э/э в течение всех суток из-за сохраняющегося значительного дефицита ресурса.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения электричества в Украине

Уточняется, что сообщаются лишь временные границы, в которые действуют ГПО. При этом стоит учитывать, что возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов, доведенных каждому из них.

/ t.me/energyofukraine

В свою очередь в Министерстве энергетики уточнили, что Украина осуществляет импорт электроэнергии для покрытия дефицита. Импорт, осуществляющийся в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, продолжает снижаться второй день подряд и к настоящему времени составляет 22 489 МВт-ч.

Чем можно зарядить телефон

Если отключение электроэнергии застало вас врасплох, вы можете воспользоваться некоторыми проверенными способами быстрой зарядки своего телефона.

Во-первых, всегда пригодиться павербанк, тем более что в торговой сети представлен широкий ассортимент. Он поможет быстро зарядить гаджет, однако всегда держите его заряженным и при выборе устройства обращайте внимание на энегоемкость павербанка.

Еще один беспроигрышный вариант – павербанк с солнечной панелью. В этом случае вы не будете зависеть от графиков отключений и всегда можете иметь гарантированный заряд под рукой. Однако важно, чтобы погодные условия позволяли быстро зарядить устройство.

Можно ли зарядить телефон без розетки

Для того, чтобы всегда оставаться на связи, нужно заранее спланировать шаги своей энергонезависимости.

Важно иметь при себе сразу несколько зарядных устройств;

Можно воспользоваться зарядным устройством с ручным приводом;

Также стоит подумать о том, чтобы соорудить самодельное зарядное устройство.

Что такое блэкаут Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Способы зарядить телефон без электричества

Если у вас есть автомобиль, вы можете подзарядить севший телефон от розетки-"прикуривателя". Это позволит оставаться на связи, даже во время "блэкаута". Также на помощь может прийти механический генератор для фонарика на велосипеде. Также не которые пользователи говорят, что если сильно встряхнуть севший телефон, он может "ожить" на несколько минут и это позволит сделать вам важный звонок.

Смотрите видео - несколько месяцев будем жить в режиме отключений:

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