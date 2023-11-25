УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

От биндера до туалетной бумаги: подставка для телефона своими руками

Алексей Тесля
25 ноября 2023, 02:10
Что можно использовать в качестве подставки для телефона - в Сети раскрыли невероятные лайфхаки.
Screenshot
Как сделать подставку для телефона / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Каждый сталкивается с такой ситуацией, когда необходимо пользоваться телефоном, однако руки при этом бывают заняты. Для этого существуют специальные подставки для телефонов, однако не всегда они оказываются под рукой.

В Сети пользователи делятся своими лайфхаками, как можно самому и довольно быстро изготовить подставку для телефона. При этом материалы для их изготовления найдутся в любом доме.

Отметим, что пользователи пишут о том, что самодельная подставка для телефона по функциональным возможностям ничем не уступает заводской. При этом она помогает размещать телефон для просмотра фильмов, общения в Сети.

видео дня

Что можно использовать в качестве подставки для телефона

Одним из наиболее популярных вариантов создания самодельной подставки является использование канцелярских зажимов или биндеров. В Сети публикуют много кадров с такими рукотворными творениями.

Как это работает:

  • Сначала зажимы скрепляют между собой простой полоской картона или пластика.
  • После этого зажимы следует зафиксировать по ширине телефона в горизонтальном положении.
  • Затем зажимы ставятся одним ушком на поверхность, а на второе ушко сверху устанавливается телефон.

Также можно скрепить два биндера, использовав один как подставку для телефона, а другой – в качестве упора.

Screenshot
Подставка для телефона из биндера / Скриншот

Бумага или картон

Это один из наиболее простых способов создания подставки для телефона своими руками. Подставку можно соорудить буквально за 5 минут. А кусок картона найдется наверняка в каждом доме. При этом форма подставки может быть разной и отличаться у каждого индивидуально, при этом она ограничивается только рамками вашей фантазии.

Screenshot
Подставка для телефона из картона / Скриншот

Втулка от туалетной бумаги

Невероятно, но факт, обыкновенная картонная втулка от использованного рулона туалетной бумаги или отрывных бумажных полотенец может пригодиться самым неожиданным образом. Ведь из нее получается вполне сносная подставка для мобилки. С этим лайфхаком справится даже ребенок.

  • Прорезаем в середине втулки прорезь по размеру вашего телефона.
  • Затем берем два пластиковых стаканчика и закрепляем по сторонам.
  • После этого подставка для смартфона готова к использованию.
Screenshot
Подставка для телефона из втулки для туалетной бумаги / Скриншот

Футляр от аудиокассеты

А вот этот лайфхак может вызвать чувство ностальгии у меломанов из 80-х и 90-х. Ведь в качестве подставки для мобильного телефона предлагается использовать пластиковый футляр от старой аудиокассеты. При этом он идеально подходит в качестве держателя смартфона. Стоит лишь удалить из футляра кассету и развернуть футляр наружу, как туда легко поместится ваш смартфон.

Screenshot
Подставка для телефона из футляра для аудиокассеты / Скриншот

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
смартфоны интересные новости
Реклама

Главное за день

Фронт оккупантов упадет в 2 областях: Свитан спрогнозировал изменения в войне

Фронт оккупантов упадет в 2 областях: Свитан спрогнозировал изменения в войне

02:40 Украина
Война могла закончиться весной 2022 года: почему Киев отказался от этого сценария

Война могла закончиться весной 2022 года: почему Киев отказался от этого сценария

23:10 Украина
Слово держит по сей день: Арахамия - о звонке Лукашенко в первый день войны

Слово держит по сей день: Арахамия - о звонке Лукашенко в первый день войны

21:50 Политика
Все главные новости

Последние новости

03:05

Тяжелобольной Уиллис вместе с Деми Мур появился на большом семейном фото

02:40

Фронт оккупантов упадет в 2 областях: Свитан спрогнозировал изменения в войнеВидео

02:10

От биндера до туалетной бумаги: подставка для телефона своими руками

01:35

В Сети показали гениальный метод, как высушить одежду за пять минутВидео

24 ноября, пятница
23:33

"Что за гладильная доска": Волочкова опять испугала фото в купальнике

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
23:10

Война могла закончиться весной 2022 года: почему Киев отказался от этого сценария

23:02

Третья волна наступления: оккупанты "давят" на Авдеевку с четырех сторон

22:55

2-летний приемный сын Мирошниченко перенес операциюВидео

22:52

Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины

Реклама
21:50

Пожилые и с зависимостями: Россия отправляет неугодных на штурм Купянска

21:50

Слово держит по сей день: Арахамия - о звонке Лукашенко в первый день войны

21:22

"Переговорная позиция очень плохая": Арахамия ответил пойдет ли Украина на переговоры с Россией

21:08

Выборы 2024 года в Украине: Арахамия рассказал о давлении Запада

20:30

Украине нужны 3 победы и речь не о боях на фронте - Зеленский

20:30

В Украине демобилизуют часть военных: кто будет освобожден от службы

20:15

Почему в день рождения умершего нельзя ходить на кладбище: об этом знают единицы

19:26

В Украину врывается шторм: где будут метели, а где потеплеет до +13

19:20

Почему нельзя спать возле зеркала: что происходит с человеком ночью

19:17

Новый план мобилизации будет готов на следующей неделе - Зеленский

19:13

Словацкий премьер назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"

Реклама
19:06

Этот новый салат соперник Оливье: шикарный и вкусный рецепт на Новый год 2024Видео

19:05

Иван Яковина. Что сейчас происходит под АвдеевкойВидеоблоги

19:02

Скандал на шоу "Супермама": блогершу из TikTok обвинили в неуплате налогов на миллионіВидео

18:38

Украинцам пора учиться полагаться на собственные ресурсымнение

18:27

Что посмотреть на Нетфликс топ 10: подборка зрелищных и увлекательных сериаловВидео

18:24

Эксперт рассказал о незаменимом продукте: чем полезна квашеная капуста

18:11

Евростат назвал шокирующее количество мужчин, выехавших из Украины во время войны

17:56

Россияне атакуют на Купянском направлении: в DeepState рассказали о тяжелых боях ВСУ

17:54

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Козе – испытания, Кабану - ссора

17:27

3 самые сильные молитвы об окончании войны: эти слова помогут в трудные времена

17:09

"Есть план "Б": в Минэнерго надеются, что удастся обойтись без отключений света в холода

17:07

"Ощущения не очень хорошие": актриса сериала "Сваты" резко высказалась о коллегах-россиянах

16:39

Больше никаких скребков: удивительные приемы для быстрой разморозки лобового стекла

16:30

ВСУ дойдут до Джанкоя: полковник рассказал сценарий продвижения в сторону Крыма

16:28

У США и Германии есть план: Зеленского пытаются втянуть в переговоры с РФ - Bild

16:18

Украина зимой выработает лишь треть электроэнергии из-за энергетического террора России - NYT

16:06

"Будут волнами давить на Купянск": Свитан спрогнозировал, как враги "попрут" на ВСУ

16:01

От гопника до защитника Украины: легендарный Титушко воюет в составе ВСУ

15:59

Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT — новые бренд-посла FAVBET реклама

15:55

"Жест доброй воли": россияне готовятся бежать сразу из 2 городов - полковник ВСУ

Реклама
15:48

"Увеличить налоги и уменьшить смерти": в Украине хотят повысить цены на алкоголь

15:42

Прокурор требует реально посадить Ступку за решетку на три года

15:39

"Лезут со всех направлений": детали нового наступления россиян на Авдеевку - Барабаш

15:32

День ангела в декабре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

15:21

Сразу две пожарные автолестницы немецкого производства Magirus получили спасатели Полтавской области

15:21

Настя Каменских удивила рыжим цветом волос и презентовала испаноязычный хитВидео

15:05

Что нельзя делать 25 ноября, чтобы не потерять деньги и здоровье - приметы дня

14:59

Бойцы ГПСУ прорвали оборону РФ у Сватово и заняли передовые позиции врагаВидео

14:42

"Вокруг усеяно российскими телами": эксперт раскрыл самый сложный участок возле Авдеевки

14:38

В этой части дома нельзя ставить елку: эксперт предупредил об опасности

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять