От биндера до туалетной бумаги: подставка для телефона своими руками

Что можно использовать в качестве подставки для телефона - в Сети раскрыли невероятные лайфхаки.

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Как сделать подставку для телефона / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Каждый сталкивается с такой ситуацией, когда необходимо пользоваться телефоном, однако руки при этом бывают заняты. Для этого существуют специальные подставки для телефонов, однако не всегда они оказываются под рукой.

В Сети пользователи делятся своими лайфхаками, как можно самому и довольно быстро изготовить подставку для телефона. При этом материалы для их изготовления найдутся в любом доме.

Отметим, что пользователи пишут о том, что самодельная подставка для телефона по функциональным возможностям ничем не уступает заводской. При этом она помогает размещать телефон для просмотра фильмов, общения в Сети.

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Что можно использовать в качестве подставки для телефона

Одним из наиболее популярных вариантов создания самодельной подставки является использование канцелярских зажимов или биндеров. В Сети публикуют много кадров с такими рукотворными творениями.

Как это работает:

Сначала зажимы скрепляют между собой простой полоской картона или пластика.

После этого зажимы следует зафиксировать по ширине телефона в горизонтальном положении.

Затем зажимы ставятся одним ушком на поверхность, а на второе ушко сверху устанавливается телефон.

Также можно скрепить два биндера, использовав один как подставку для телефона, а другой – в качестве упора.

Подставка для телефона из биндера / Скриншот

Бумага или картон

Это один из наиболее простых способов создания подставки для телефона своими руками. Подставку можно соорудить буквально за 5 минут. А кусок картона найдется наверняка в каждом доме. При этом форма подставки может быть разной и отличаться у каждого индивидуально, при этом она ограничивается только рамками вашей фантазии.

Подставка для телефона из картона / Скриншот

Втулка от туалетной бумаги

Невероятно, но факт, обыкновенная картонная втулка от использованного рулона туалетной бумаги или отрывных бумажных полотенец может пригодиться самым неожиданным образом. Ведь из нее получается вполне сносная подставка для мобилки. С этим лайфхаком справится даже ребенок.

Прорезаем в середине втулки прорезь по размеру вашего телефона.

Затем берем два пластиковых стаканчика и закрепляем по сторонам.

После этого подставка для смартфона готова к использованию.

Подставка для телефона из втулки для туалетной бумаги / Скриншот

Футляр от аудиокассеты

А вот этот лайфхак может вызвать чувство ностальгии у меломанов из 80-х и 90-х. Ведь в качестве подставки для мобильного телефона предлагается использовать пластиковый футляр от старой аудиокассеты. При этом он идеально подходит в качестве держателя смартфона. Стоит лишь удалить из футляра кассету и развернуть футляр наружу, как туда легко поместится ваш смартфон.

Подставка для телефона из футляра для аудиокассеты / Скриншот

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