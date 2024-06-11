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Что делать, если один наушник не работает: как спасти гаджет от выхода из строя

Дмитрий Видоменко
11 июня 2024, 11:39
77
"Что делать, если не работает один наушник?" - сейчас, без преувеличений, миллионы людей по всему миру сталкиваются с этой проблемой.
Наушники, ремонт
Что делать, если один наушник не работает? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Если у вас внезапно перестал работать один из наушников ‒ либо правый, либо левый, то не нужно сразу впадать в панику — достаточно часто такая проблема решается выполнением рекомендаций из руководства пользователя. Но бывает, что и они не могут помочь. Тогда, сообщает проект TropicalTech, можно попробовать несколько шагов для диагностики и возможного решения проблемы.

Что делать если один проводной наушник не работает?

  • Проверите подключение ‒ убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в разъем устройства;
  • Попробуйте подключить наушники к другому устройству, чтобы исключить проблему с разъемом устройства;
  • Осмотр кабеля ‒ внимательно осмотрите кабель на наличие повреждений или изломов. Чаще всего проблемы возникают в местах изгиба кабеля;
  • Очистка разъема ‒ проверьте, нет ли в разъеме устройства пыли или мусора. Осторожно очистите разъем с помощью мягкой кисточки или зубочистки;
  • Проверка баланса звука ‒ в настройках звука на вашем устройстве проверьте баланс левого и правого канала. Возможно, баланс смещен в одну сторону.
  • Проверка на другом устройстве ‒ подключите к нему наушники (если проблема сохраняется, вероятно, наушники повреждены).
  • Используйте адаптер ‒ если пользователь использует адаптер (например, USB-C или Lightning к разъему 3.5 миллиметра), то пусть попробует заменить его (он может быть неисправен).

Если все же обнаружено повреждение кабеля либо штекера, то можно попробовать отремонтировать наушники самостоятельно (хотя это не рекомендуется ‒ ибо опасно - можно полностью сломать наушник, потерять его мелкие детали) или обратиться в сервисный центр. И в большинстве случаев ремонт может быть нецелесообразен ‒ проще приобрести новые наушники.

Самостоятельно ремонтировать устройство не рекомендуется —. Чтобы этого не произошло, обращайтесь к проверенным мастерам.

Что за проект Tropical Tech?

Tropical Tech - проект, который охватывает широкий спектр тем для устройств на iPhone (iOS), Android, Windows 10, Windows 11, Samsung и так далее. По состоянию на июнь 2024 на YouTube-канал подписано 50,1 тысячи пользователей.

Наушники, ремонт

Как сделать сброс настроек на беспроводных наушниках?

Помимо массы плюсов, которые есть у таких наушников (удобство использования, компактность, легкость переноски), у них есть одна проблема – они часто рассинхронизируются. То есть обычно правый и левый наушник соединяются между собой через технологию Bluetooth, но часто эта связь по какой-то причине нарушается и звук идет только из одного наушника. Например, может играть только правый, а левый перестает работать. Или наоборот, правый наушник не работает и не подключается, а левый работает.

Сперва желательно провести сброс настроек. Эта процедура на беспроводных наушниках может варьироваться в зависимости от модели и производителя. Обычно дело выглядит так:

  • Поиск инструкции. Найдите руководство пользователя для ваших наушников. В нем должны быть указаны конкретные шаги для сброса настроек.
  • Одновременно нажмите и удерживайте кнопки. У большинства наушников есть комбинация кнопок для сброса. Например, можно одновременно нажать и удерживать кнопки питания и громкости в течение 10-15 секунд.
  • Кнопка питания - абсолютно аналогичный вышеуказанному прием.
  • Удалите наушники из списка сопряженных Bluetooth-устройств.

Если приведенные выше шаги не решают проблему, то обратитесь к руководству пользователя или на сайт производителя для получения конкретных инструкций.

Что такое наушники?

Наушники - устройство для личного прослушивания музыки или других звуковых записей, в комплекте с микрофоном могут использоваться как средство для ведения переговоров по телефону или с помощью другого средства голосовой связи, сообщает "Википедия".

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