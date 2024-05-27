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Можно ли запитать ноутбук от повербанка: как получить энергию и не угробить гаджет

Дмитрий Видоменко
27 мая 2024, 17:15
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Блэкауты, к сожалению, продолжаются, поэтому вопрос "Можно ли запитать ноутбук от повербанка?" актуален очень. Главред на него отвечает.
павербанк, ноутбук
Можно ли запитать ноутбук от повербанка? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

"Как запитать ноутбук от повербанка" ‒ по такому поводу приходится чесать в затылке сейчас миллионы и миллионы украинце (просто потому что, скажем, экофлоу, стоит в среднем гораздо дороже такого гаджета). Портал wikiHow рассказывает, что и как нужно правильно сделать в этом случае и не повредить технику.

Во-первых, нужно помнить, что полностью заряженной батареи ноутбука хватает в среднем на срок от 2 до 4 часов (смотря для чего обычно используется ноутбук владельцем). Во-вторых, нужно помнить, что самые свежие модели повербанков позволяют подпитывать ноутбуки в принципе, но далеко не всегда и отнюдь не все (особенно из бюджетного сегмента).

Дело в том, что некоторые модели повербанков вовсе не подходят для такой задачи совсем ‒ потому как имеют маленькую емкость и мощность. В случае, если специально приобрести приспособленные под ноутбуки повербанки, то проблем с зарядкой возникнуть не должно.

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Дело в том, что на выходе такие устройства дают напряжение в 19 вольт (и это равно должно быть четко равно на выходе штатного зарядного устройства ноутбука). Таким образом, никакого вреда батарее такая зарядка не принесет, однако заряжаться гаджет будет куда медленней, чем обычно (ведь в повербанке низкая силая тока). Но что поделаешь ‒ лишним временем придется пожертвовать (ради того, чтобы можно было заряжать ноутбук во время блэкаута).


Что такое wikiHow?

wikiHow - онлайн-проект, который занимается просвещением людей по поводу различных лайфхаков и прочих мелочей, полезных для жизни. По состоянию на май 2024 года на YouTube-канал проекта подписано 577 тысяч человек.

павербанк, ноутбук

Как понять, можно ли заряжать ноутбук от повербанка?

В общем-то ответ на этот вопрос будет позитивным ‒ но с большими нюансами. Для того, чтобы узнать, подходит ли свежекупленный павербанк для зарядки ноутбука, нужно:

  • Заглянуть в технические документы ноутбука и проверить сперва напряжение зарядки (можно также посмотреть на блоке питания гаджета). Потом проверить силу тока ‒ чем выше, тем быстрее будет зарядка. Затем пришел черед разъема зарядки ‒ USB Type-C, USB-A либо иной.
  • Сравнить технические характеристики ноутбука с характеристиками павербанка. Выходное напряжение должно быть не меньше, чем напряжение зарядки гаджета, а сила тока как раз такая же, как, у этой самой зарядки. Ну и логично, что разъем ‒ обязательно должен совпадать с разъемом зарядки ноутбука. Очень важно не забывать проверить мощность ‒ для ноутбуков нужны павербанки не слабее 60 ватт.
  • Убедиться, что повербанк достаточно емкий. Чем емкость больше, тем дольше можно от него может работать ноутбук. К примеру, для половинной зарядки обычного ноутбука может потребоваться повербанк с емкостью 10 000 миллиампер-час.
  • Взять подходящий и достаточно качественный кабель для зарядки. Кабель USB Type-C - USB Type-C или USB Type-C - USB-A (в зависимости от разъемов).

Эксперты также советуют использовать только популярные модели павербанков от известных производителей, которые давно на рынке. Ни в коем случае не оставлять ноутбук подключенным к павербанкам надолго после полной зарядки. Кроме того, ни в коем случае не использовать поврежденное устройство для зарядки ноутбука. Если соблюсти все эти условия, то любой владелец может безопасно и эффективно заряжать свой ноутбук от повербанка.

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