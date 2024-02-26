В "Дії" появятся новые документы: в Украине запустили пилотный проект

26 февраля в Украине запустили бета-тестирование добавления документов про образование в "Дию". Украинцы могут присоединиться к тестированию и подтянуть аттестат и диплом в приложении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
По его словам, украинца больше не придется искать дома диплом и просить родителей отправить его почтой.
"При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО - со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой - в "Дії", - написал Федоров.видео дня
Для того, чтобы протестировать услуги, необходимо быть гражданином Украины от 14 лет и иметь в наличии верифицированный налоговый номер.
Федоров также добавил, что у украинцев в приложении могут подтянуться все документы от свидетельства про общее среднее образование до диплома доктора философии.
Кто такой Михаил Федоров
Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.
В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.
"Дия" - последние новости
Как сообщал Главред, правительство работает над внедрением электронного билета для военных, однако он, скорее всего, будет не в приложении "Дія", отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также, на портале "Дія" запустили бета-тестирование новой услуги по оформлению жилищной субсидии, которая позволит украинцам втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства.
К тому же, в Украине не планируют выдавать гражданам повестки в военкомат через мобильное приложение Дия. Пропаганда страны-агрессора России постоянно спекулирует на этой теме, чтобы дискредитировать мероприятия по мобилизации.
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