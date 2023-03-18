Будут ли в Украине выдавать повестки через "Дию": в Минобороны объяснили ситуацию

Пропагандисты агрессора России работают над тем, чтобы дискредитировать мобилизацию в Украине, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Повестки в Дии украинцам выдавать не будут - Минобороны / Коллаж Генштаб ВСУ, УП

В Украине не планируют выдавать гражданам повестки в военкомат через мобильное приложение Дия. Пропаганда страны-агрессора России постоянно спекулирует на этой теме, чтобы дискредитировать мероприятия по мобилизации. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она написала о том, что на данный момент власти не работают над вопросом, который предусматривал бы оповещение военнообязанных граждан о мобилизации путем мобильного приложения Дия.

"В настоящее время повестки через "Дию" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", - отметила Маляр.

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Также она подчеркнула, что пропагандисты РФ активно тиражируют эту тему, чтобы дискредитировать мобилизацию в Украине.

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Вопрос повесток в Украине через Дию

Военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап ранее заявил, что в будущем военнообязанные будут получать повестки через Дию, а вызов в военкомат будет осуществляться в электронном формате.

"Электронный реестр появился у нас до начала войны. Была создана программа "Обериг", в которую вносятся все военнообязанные, призывники. Электронная база всеукраинская, в которую вносятся все наши мужчины от 18 до 60 лет… База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к "Дії". Люди смогут даже получать повестки через "Дію", и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", - сказал Арап в ходе брифинга.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли данную информацию и уточнили, что повестки через Дию рассылаться не будут.

"Существует установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", - подчеркнули в сообщении.

Мобилизация в Украине: