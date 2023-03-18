Будут ли в Украине выдавать повестки через "Дию": в Минобороны объяснили ситуацию

В Украине не планируют выдавать гражданам повестки в военкомат через мобильное приложение Дия. Пропаганда страны-агрессора России постоянно спекулирует на этой теме, чтобы дискредитировать мероприятия по мобилизации. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
В своем Telegram-канале она написала о том, что на данный момент власти не работают над вопросом, который предусматривал бы оповещение военнообязанных граждан о мобилизации путем мобильного приложения Дия.
"В настоящее время повестки через "Дию" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", - отметила Маляр.
Также она подчеркнула, что пропагандисты РФ активно тиражируют эту тему, чтобы дискредитировать мобилизацию в Украине.
Смотрите видео ТСН - кто и где может вручить повестку в Украине
Вопрос повесток в Украине через Дию
Военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап ранее заявил, что в будущем военнообязанные будут получать повестки через Дию, а вызов в военкомат будет осуществляться в электронном формате.
"Электронный реестр появился у нас до начала войны. Была создана программа "Обериг", в которую вносятся все военнообязанные, призывники. Электронная база всеукраинская, в которую вносятся все наши мужчины от 18 до 60 лет… База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к "Дії". Люди смогут даже получать повестки через "Дію", и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", - сказал Арап в ходе брифинга.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли данную информацию и уточнили, что повестки через Дию рассылаться не будут.
"Существует установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", - подчеркнули в сообщении.
Мобилизация в Украине:
- Что такое резерв в военное время: из кого он состоит и кто не подлежит мобилизации
- Без новой волны мобилизации Украине войну не выиграть: эксперт назвал причину
- План мобилизации еще не завершен: Резников заявил, что Генштабу ВСУ нужны специалисты