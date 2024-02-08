Е-билет для военных будет, но, скорее всего, не в "Дії": комментарий Федорова

Повесток в "Дії" тоже не будет, подчеркнул министр.

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Федоров прокомментировал ожидаемое в Украине появление е-кабинета призывника / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Правительство работает над внедрением электронного билета для военных, однако он, скорее всего, будет не в приложении "Дія", отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

Он сказал, что "этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении".

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны", - пояснил Федоров. видео дня

Министр подчеркнул, что повесток в "Дії" не будет тоже.

Электронный кабинет - не для повесток

Сейчас ВР работает над электронным кабинетом военнообязанных. Как отмечал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, с помощью электронного кабинета военнообязанным легче будет доказывать ТЦК наличие отсрочки или бронирования.

Также, по его словам, е-кабинет будет упрощать процесс доказательства различных исключений, таких как наличие несовершеннолетних детей или статус опекунства.

7 февраля Рада проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Однако с текстом законодательной инициативы еще будут работать, пообещал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 о военной службе, мобилизации и учете. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению", - отметил он.

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных. Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

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