Е-билет для военных будет, но, скорее всего, не в "Дії": комментарий Федорова

Правительство работает над внедрением электронного билета для военных, однако он, скорее всего, будет не в приложении "Дія", отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.
Он сказал, что "этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении".
"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны", - пояснил Федоров.видео дня
Министр подчеркнул, что повесток в "Дії" не будет тоже.
Электронный кабинет - не для повесток
Сейчас ВР работает над электронным кабинетом военнообязанных. Как отмечал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, с помощью электронного кабинета военнообязанным легче будет доказывать ТЦК наличие отсрочки или бронирования.
Также, по его словам, е-кабинет будет упрощать процесс доказательства различных исключений, таких как наличие несовершеннолетних детей или статус опекунства.
7 февраля Рада проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Однако с текстом законодательной инициативы еще будут работать, пообещал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 о военной службе, мобилизации и учете. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению", - отметил он.
Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных. Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики - был возвращен Кабмину для доработки предложений.
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