Второй после Путина: с выборов президента РФ сняли 'антивоенного' кандидата

Российский "антивоенный" кандидат в президенты РФ Борис Надеждин отметил, что он еще может оказаться в избирательном бюллетене.

https://glavred.info/world/vtoroy-posle-putina-s-vyborov-prezidenta-rf-snyali-antivoennogo-kandidata-10540064.html Ссылка скопирована

ЦИК рекомендовала отказать Надеждину в регистрации на пост президента РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Центризбирком России единогласно отказал в регистрации кандидата в президенты Бориса Надеждина. Он планирует обжаловать это решение в Верховном суде РФ, об этом сообщают российские СМИ.

На заседании комиссии ЦИК Надеждин просил отложить решение о регистрации до 10 февраля для продолжения проверки подписей, но глава комиссии Элла Памфилова отказалась продлевать срок.

Ранее рабочая группа российского ЦИК обнаружила более 15% брака в поданных Надеждиным подписях, что превышает максимально допустимые 5%. Команде Надеждина не удалось доказать, что подписи были забракованы по ошибке. Всего рабочая группа признала недействительными 9147 подписей (8,7% из 104734 подписей), среди которых, по заявлению, были подписи 11 умерших людей.

видео дня

"Я не обвиняю кандидатов, они вынуждены работать с большим количеством сборщиков. Но если появились умершие, у меня была такая инициатива - весь список порочит", - сказал на заседании заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Подписные листы, как пояснил Булаев, сначала были проверены с помощью нейросетей, а затем прошли еще одну проверку от около 40 экспертов. Всего было проверено 60 тысяч подписей Надеждина, которые были отобраны случайным образом, на что ушло 144 часа. Однако во время этого процесса представители политика не присутствовали, сообщили в ЦИК.

"Согласно всем опросам, я на втором месте [по рейтингу] после Путина. Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за меня. А вы мне рассказываете об умерших в подписях и неправильных паспортах. Я понимаю, что это проблема в законе, Мы, конечно, будем это оспаривать", - заявил на заседании Надеждин.

После этого в российском ЦИК отметили, что на выборах президента России в бюллетене будет только 4 фамилии для голосования избирателей. В частности, Памфилова отметила, что речь идет о действующем президенте РФ, диктаторе Владимире Путине, лидере ЛДПР Леониде Слуцком, члене КПРФ Николае Харитонове и представителе партии "Новые люди" Владиславе Даванкове.

"Я еще могу оказаться в бюллетене", - заявил после заседания Надеждин.

Надеждин и его штаб заявили, что будут опровергать необоснованность решения рабочей группы и "отстаивать" признанные недействительными подписи. Если это не удастся, они пойдут в Верховный суд России.

Также стоит отметить, что российская оппозиция поддержала политика Бориса Надеждина, которого в России считают "антивоенным" и "оппозиционным". Они осознают, что он является политиком изнутри системы и имеет связи с людьми, близкими к президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас он выгоден для оппозиции и может сыграть важную роль в борьбе с режимом.

Выборы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в РФ не проводится никакого избирательного процесса, а также не существует так называемых оппозиционных кандидатов, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В марте 2024 года в России планируют провести выборы президента. И хотя их результат очевиден уже сейчас, Владимиру Путину они нужны для получения легитимности на международной арене. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Правящий режим в стране-агрессоре России базируется на четырех элементах - подхалимстве, преследованиях, пошлости и теории заговора. В марте Владимир Путин снова "переизберется" на пост президента и будет править страной до 2030 года - 30 лет, это дольше, чем Сталин руководил СССР в 1924-1953 годах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.