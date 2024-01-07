Режим в России держится на четырех позициях, Путин будет править до 2030-го – FT

Кремль проведет так называемые президентские "выборы", чтобы показать, что полностью контролирует ситуацию в России, написали журналисты Financial Times.

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Россия держится на подхалимстве, преследованиях, пошлости и конспирологии - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Правящий режим в стране-агрессоре России базируется на четырех элементах – подхалимстве, преследованиях, пошлости и теории заговора. В марте Владимир Путин снова "переизберется" на пост президента и будет править страной до 2030 года – 30 лет, это дольше, чем Сталин руководил СССР в 1924-1953 годах.

В материале Financial Times говорится о том, что каждый избиратель в России знает, что на "выборах" победит Путин.

Молчаливое согласие или поддержка режима Путина

"Но цель выборов - не просто продемонстрировать, что Путин, которому в октябре исполнился 71 год, полностью контролирует ситуацию, или даже легитимизировать его войну за попытки завоевания Украины. Заставляя россиян участвовать в голосовании, исход которого известен, аппарат власти имеет целью показать, что автократия Путина держится на молчаливом согласии или, скорее, на активной поддержке народа. Как и в советские времена, эта поддержка часто принимает форму подхалимства вождю", - пишут журналисты. видео дня

Репрессии в России

Также они акцентируют внимание на том, что вместе с подхалиством режим сопровождается и репрессиями. Они привели пример ситуации с Навальным.

"(пример Навального, - ред.) заключенного борца с коррупцией, который в конце прошлого года исчез из поля зрения на несколько недель, прежде чем снова появиться в исправительной колонии за Полярным кругом", - указано в статье.

"Во времена Путина третьей чертой российской политической культуры является дерзкое использование в официальных кругах нецензурной лексики и образов. В царской России и на протяжении большей части советского периода цензура и пуританство были рутиной. ... Путин задал новый тон в 1999 году, незадолго до вступления в должность президента, когда он пообещал уничтожить чеченских повстанцев: "в туалете их поймаем - мы и в сортире их замочим", - напомнили в материале.

Кремль следует за конспирологией

В подтверждение своих аргументов авторы привели и одно из пропагандистских заявлений Патрушева.

"Одна из самых странных была озвучена в прошлом году Николаем Патрушевым, жестким секретарем Совета безопасности России Путина. Он утверждал, что США стремились к поражению России в Украине, поскольку американцы боялись извержения супервулкана Йеллоустонская кальдера в Вайоминге и пытались переселиться в Восточную Европу и Сибирь", - написали в FT.

Хочет ли Запад уничтожить Россию

Также они добавили, что общее представление основывается на стремлении Запада уничтожить Россию как государство.

"Это, конечно, не официальная политика Запада. Но некоторые консервативные политики в США, а также в Центральной и Восточной Европе действительно предполагают распад России — третий акт, как они говорят, процесса, который начался с падением царской империи в 1917 году и исчезновением Советского Союза в 1991 году", - подчеркивается в материале.

Выборы Путина в России

В России на 17 марта 2024 года запланированы так называемые выборы президента. Пост главы государства с 2000 года (с перерывом на срок Дмитрия Медведева, который возглавлял РФ с 2008 по 2012 год) занимает Владимир Путин.

Немецкое информагентство Reuters в начале октября сообщало, что Владимир Путин собрался на новый 6-летний срок.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что Путин в очередной раз "переизберется". Тогда он говорил, что Путин пока публично не признается о намерении идти на "выборы".

8 декабря Путин анонсировал свой поход на новый президентский срок. Выборы в России будут проведены по новой схеме – голосование ожидается в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Это уже не первая практика Кремля растягивать "голосование" на несколько дней.

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