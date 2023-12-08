В России проведут выборы по новым правилам: что придумал диктатор

В России огласили точные даты проведения выборов президента.

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В России проведут выборы по новым правилам / коллаж: Главред, фото: россми, Flickr

Сегодня, 8 декабря, президент России Владимир Путин ожидаемо для всех заявил об участии в выборах в 2024 году. Об этом сообщают участиники беседы с диктатором, которая состоялась в Кремле ко Дню Героев Отечества, пишут в россми.

Помимо этого, стала известна ещё одна интересная деталь. Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта.

Также, согласно решению ЦИК, в некоторых местах голосование будет "придомовым", а именно:

видео дня

во временно оккупированном Крыму

в Брянской, Курской, Белгородской областях

В календарном плане выборов указано, что кандидаты от партий смогут выдвинуть свою кандидатуру до 1 января, самовидвиженцы обязаны это сделать до 27 декабря.

И, конечно, логотип. Официальным логотипом выборов в РФ ЦИК выбрал военную символику России в цветах флага страны.

Выборы в России

Со всех сторон Авдеевки ежедневно продолжаются тяжелые бои, оккупанты не оставляют попыток захватить город. Активный штурм будет продолжаться до наступления важной даты в жизни диктатора Владимира Путина. Военный эксперт Роман Свитан убежден, что на таком уровне атаки будут держаться ещё неделю, до момента, пока Путин огласит свое участие в выборах и попытках пойти на второй срок.

Также эксперты отмечают, что захват Авдеевки для россиян не является стратегически важным. Российский президент отдал приказ оккупантам окружить город до 15 декабря. Однако это решение имеет политический контекст. Владимир Путин выставил такой срок для того, чтобы использовать этот успех во время речи за 90 дней до объявленных президентских выборов в России.

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