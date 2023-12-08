Готовятся к важной дате: эксперт рассказал, сколько продлится штурм Авдеевки

Военный эксперт расскрыл планы оккупантов по захвату Авдеевки и рассказал, сколько ещё будут длиться активные бои за город.

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Сколько продлится штурм Авдеевки / коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, россми

Со всех сторон Авдеевки ежедневно продолжаются тяжелые бои, оккупанты не оставляют попыток захватить город. Активный штурм будет продолжаться до наступления важной даты в жизни диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Сколько продлится штурм Авдеевки

По словам летчика-инструктора, российская армия особенно активно будет штурмовать позиции под Авдеевкой 14 декабря. Сейчас там ежедневные 30-40 атак врага, реализовать которые позволяет человеческий ресурс.

Свитан убежден, что на таком уровне атаки будут держаться ещё неделю, до момента, пока Путин огласит свое участие в выборах и попытках пойти на второй срок.

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Важно добавить, что 14 декабря в России состоися "Прямая линия", где все желающие якобы смогут задать Владимиру Путину вопросы. При этом, выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Эта дата совпадает с датой аннексии Крыма и 25-летием правления Путина. Именно по этим причинам оккупанты будут стараться подготовить так называемую "информационную подушку" из побед.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские оккупанты уже на протяжении двух месяцев активно пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области. За это время захватчики потеряли в боях возле этого города более 15 тысяч своих военных.Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он отметил, что сейчас на этом направлении продолжаются жестокие бои.

Также известно, что 8 декабря российские оккупанты незначительно продвинулись под Авдеевкой, а также захватили украинские позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Авдеевки, передает Институт изучения войны (ISW).

И всё же, захват Авдеевки для россиян не является стратегически важным. Российский президент отдал приказ оккупантам окружить город до 15 декабря. Однако это решение имеет политический контекст. Владимир Путин выставил такой срок для того, чтобы использовать этот успех во время речи за 90 дней до объявленных президентских выборов в России.

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