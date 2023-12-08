Оккупанты продвинулись возле Авдеевки и Бахмута: в ISW раскрыли детали

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки.

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Украинские войска отбили российские атаки возле ряда населенных пунктов / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Российские оккупанты незначительно продвинулись под Авдеевкой, а также захватили украинские позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Авдеевки, передает Институт изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры также утверждали 6 и 7 декабря, что российские войска продвинулись вблизи Степного, к востоку от Авдеевки, и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

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Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки к востоку от Новобахмутовки и вблизи Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали вблизи Новокалиново и Авдеевского коксохимического завода.

Карты боев возле Авдеевки / understandingwar.org

Кроме этого, российские войска 7 декабря продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и продвинулись.

Российский военный блогер утверждал, что российские силы захватили позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута 6 декабря.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки.

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали из Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и возле Берховского водохранилища (2 км к северо-западу от Бахмута).

Карты боев возле Бахмута / understandingwar.org

7 декабря украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом, но не продвинулись. Министерство обороны России утверждало, что российские войска отбили украинскую атаку возле Клищеевки.

Бои за Авдеевку

В течение двух месяцев российские оккупанты ведут активные действия для окружения Авдеевки в Донецкой области. В этот период они потеряли более 15 тысяч своих военных в боях вблизи этого города.

Также оккупанты готовятся к четвертой волне наступления на Авдеевку. Оккупанты активно проводят штурмовые операции по всему фронту.

Захват Авдеевки для россиян не является стратегически важным. Российский президент отдал приказ оккупантам окружить город до 15 декабря. Однако это решение имеет политический контекст. Владимир Путин выставил такой срок для того, чтобы использовать этот успех во время речи за 90 дней до объявленных президентских выборов в России. Об этом заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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