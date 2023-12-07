Путин выставил дедлайн захвата Авдеевки: Гетьман объяснил, для чего РФ город

Захват этого города не будет иметь стратегического значения для России.

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Гетьман сказал, когда интенсивность боев возле Авдеевки снизится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Захват Авдеевки для россиян не является стратегически важным. Российский президент отдал приказ оккупантам окружить город до 15 декабря. Однако это решение имеет политический контекст. Владимир Путин выставил такой срок для того, чтобы использовать этот успех во время речи за 90 дней до объявленных президентских выборов в России. Об этом майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сообщил в эфире "Эспрессо".

"Битва под Авдеевкой - локальное боевое столкновение, потому что этот город не имеет большого стратегического смысла. Если наш гарнизон придется выводить из Авдеевки при вероятности окружения, то это существенно не повлияет не только на украинско-российскую войну, но и даже на восточный фронт от Купянска до Угледара", - отметил Гетьман.

Гетьман считает, что сама битва под Авдеевкой имеет локальный характер и стратегически не имеет значения для России, но она имеет важные политические последствия. Захват этого города должен служить доказательством силовой победы РФ в регионе и создать фон для речи Путина перед выборами в РФ 15-17 марта 2024 года.

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"Эти атаки на Авдеевку, Марьинку или по другим направлениям носят не военную подоплеку, а политическую. А дедлайн как раз - 14 декабря, когда надо провозглашать эту путинскую речь", - сказал майор запаса.

Ветеран также подчеркнул, что под Авдеевкой ВСУ находятся в тяжелой обстановке, поскольку численность сил и техники противника превышает нашу. Отметив, что россияне могут всеми возможными силами идти в эту битву, он сказал, что важно для украинских военных удержать позиции до середины декабря, когда возможны изменения в политическом контексте.

"Мы там продолжаем держать позиции, потому что уничтожаем большое количество вражеской силы и техники. Там в 5-7 раз враги превышают нас по численности, они лезут с шести направлений и пытаются зайти в промзону. Пока им этого не удается. Увидим, сколько противнику еще удастся добавить туда живой силы и техники", - добавил он.

Алексей Гетьман указал, что если России не удастся захватить Авдеевку до середины декабря, интенсивность боевых действий может уменьшиться, поскольку политическая цель будет потеряна. Он добавил, что российская стратегия заключается в том, чтобы максимально усложнить войну и повлиять на политические события в избирательный период в России и США.

"Если им не удастся захватить Авдеевку, то будут рассказывать, что отбили наше очень мощное наступление. Поэтому, еще надо продержаться буквально полторы недели, и если нам удастся удержать эти позиции, то дальше интенсивность будет день-два, а потом в том не будет смысла", - отметил Алексей Гетьман.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, в течение двух месяцев российские оккупанты ведут активные действия для окружения Авдеевки в Донецкой области. В этот период они потеряли более 15 тысяч своих военных в боях вблизи этого города.

Также оккупанты готовятся к четвертой волне наступления на Авдеевку. По выражениям Братчука, оккупанты активно проводят штурмовые операции по всему фронту.

Кроме этого, украинские военные в Авдеевке устанавливают рекорды по ликвидации оккупантов, но это не останавливает врага. Россияне продолжают бросать большое количество военных и техники для штурма города. Несмотря на это, украинские военные не планируют покидать Авдеевку.

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