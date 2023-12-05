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Оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ под Авдеевкой - Барабаш

Руслана Заклинская
5 декабря 2023, 15:02
Войска РФ непрерывно штурмуют коксохим и любой ценой пытаются проникнуть в город.
Оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ под Авдеевкой - Барабаш
Оккупанты пытаются захватить поселок Степное / Коллаж: Главред, фото : facebook.com / GeneralStaff.ua, twitter.com / poroshenko

Российские войска пытаются захватить поселок Степное, расположенный поблизости Авдеевки, чтобы перерезать логистические пути Вооруженных сил Украины. Несмотря на эти попытки, оккупанты пока не владеют этим населенным пунктом. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии для Радио Свобода.

По его словам, на всей линии фронта возле Авдеевки продолжаются интенсивные бои, во время которых противник пытается прорвать линию обороны. Особое внимание оккупанты уделяют именно поселку Степное, где ведутся тяжелые бои.

"Понятно, почему они это делают, почему для них очень важно Степное. Хотят перерезать логистику. Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам единственную дорогу", – сказал Барабаш.

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Несмотря на эти попытки, поселок остается под украинским контролем. Однако оккупанты продолжают небольшими группами искать слабые места, чтобы пройти дальше.

"Буквально вчера-позавчера были очень серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет, сейчас Степное полностью контролируется Вооруженными силами Украины", – добавил глава Авдеевской МВА.

Коксохимический завод в Авдеевке

Глава администрации добавил, что оккупанты штурмуют коксохимический завод в Авдеевке почти круглосуточно, бросая разные группы для атаки. Однако ни одна из их попыток проникнуть на территорию не увенчалась успехом. Сейчас коксохимический завод остается под контролем украинских сил.

"Иногда действительно они доходят почти до забора завода. Пишут они очень часто: "мы зашли на коксохим","нам осталось два дня, три дня – коксохим будет полностью наш". Это не соответствует действительности. Ни разу на коксохим они не заходили", – отметил Виталий Барабаш.

По его словам, возле промышленной зоны Авдеевки также продолжаются жесткие бои. Очевидно, оккупанты получили приказ проникнуть в город любой ценой, несмотря на собственные потери. Вооруженные силы Украины отвечают на атаки и уже уничтожили немало военной техники противника.

Бои вблизи Авдеевки - последние новости

Напомним, во время третьей волны штурма Авдеевки оккупанты расширили тактику и открыли два дополнительных направления наступления. Активная фаза наступления происходит к юго-востоку от Авдеевки и из Спартака.

Также на Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются активные боевые действия. Вражеские потери насчитывают сотни, при этом значительное количество оккупантов сдаются в плен. Даже со значительными потерями враг не собирается отказываться от попыток захвата Авдеевки.

Кроме этого, украинские военные ведут атаку к югу от Степного, неподалеку от коксохимзавода и промзоны. Институт изучения войны сообщил об ожесточенных боях вблизи этих объектов. По геолокационным данным от 4 декабря видно, что ВСУ атакуют российские позиции в лесополосе юго-западнее Степного.

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