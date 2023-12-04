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Оккупанты продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки – ISW

Анна Ярославская
4 декабря 2023, 07:36
Во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону к юго-востоку от Авдеевки и из Спартака.
ВСУ, война
Враг продвинулся в нескольких местах возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

В субботу, 3 декабря, российские оккупанты провели наступательные операции вблизи Авдеевки. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как сообщают аналитики ISW, российские войска продвинулись к западу от железной дороги к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на юго-запад от Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

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Российские военные блогеры утверждали 2 и 3 декабря, что российские силы продвинулись на юг и юго-восток от Степного, а некоторые из них утверждали, что российские войска продвинулись на 300 метров вблизи населенного пункта.

Также они утверждали 2 и 3 декабря, что российские войска продвинулись к югу от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и к западу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки) на северном фланге Авдеевки, а также на южном фланге в районе Первомайского и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Карты боев на Донбассе
Карты боев на Донбассе / understandingwar.org

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки) и Новокалиново; к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

3 декабря российские источники утверждали, что российские силы также атаковали на северном фланге со стороны Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и на южном фланге вблизи промышленной зоны к юго-западу от Авдеевки.

Карты боев на Донбассе
Карты боев на Донбассе / understandingwar.org

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш 3 декабря заявил, что во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону к юго-востоку от Авдеевки и из Спартака (4 км к югу от Авдеевки), чтобы отвлекать украинские силы.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Российская оккупационная армия продолжает свое наступление на Авдеевку в Донецкой области, несмотря на значительные потери, которые захватчики понесли в тяжелых боях. В то же время у Сил обороны Украины есть план, как противодействовать оккупантам на этом направлении, но этот план удается реализовывать ценой тяжелых усилий. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Оккупационные войска агрессора России стремятся к захвату коксохимического завода в Авдеевке, без которого город взять очень сложно. Враг систематически несет потери, ВСУ нуждаются в дронах. Обстановка на Авдеевском направлении стабильно тяжелая. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.

Российские оккупанты ждут лучших погодных условий, чтобы отправить в штурм на Авдеевку тяжелую технику. Об этом рассказал 3 декабря начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что самыми сложными направлениями сейчас остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны.

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