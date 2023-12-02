РФ изменила тактику возле Авдеевки из-за потерь: эксперт описал преимущества для ВСУ

Оккупанты вынуждены действовать малыми штурмовыми группами и избегать скоплений техники, потому что ВСУ в огромных количествах уничтожают силы и средства врага.

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РФ изменила тактику возле Авдеевки из-за огромных потерь/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада сил территориальной обороны ВСУ, скрин

Российская оккупационная армия продолжает свое наступление на Авдеевку на Донетчине, несмотря на значительные потери, которые захватчики понесли в тяжелых боях. В то же время у Сил обороны Украины есть план, как противодействовать оккупантам на этом направлении, но этот план удается реализовывать ценой тяжелых усилий.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает 24 Канал. Он отмечает, что украинские военные находятся в обороне, поэтому им удается уничтожать огромное количество российских оккупантов, которые пытаются захватить Авдеевку.

"Несмотря на незначительные тактические достижения врага, о его приближении к полному захвату Авдеевки речь не идет. Хотя такие риски по-прежнему присутствуют. В то же время, находясь в обороне, украинские военные в огромных количествах уничтожают силы и средства агрессора. Это очень важно, ведь именно уничтожение российских ресурсов позволяет Украине продолжать борьбу", - отметил Мусиенко. видео дня

Он обратил внимание, большие потери российского оккупационного войска заставили агрессора сменить тактику. Российские захватчики вместо больших скоплений тяжелой техники сейчас действуют малыми штурмовыми группами.

"Также большая концентрация российских подразделений в Донецкой области позволяет Силам обороны проводить операции на левом берегу Херсонщины", – отметил эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация возле Авдеевки

Ранее эксперт по военным вопросам от BILD Юлиан Репке сообщил, что ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой. По словам эксперта, россияне пытались атаковать позиции украинских защитников с помощью дорогостоящих БТР-82А, однако штурм провалился.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ оттеснили оккупантов вблизи Бахмута и Авдеевки. Российские войска активизировали операции на всем восточном фронте.

Напомним, в ВСУ опровергли слухи о продвижении РФ на территорию Авдеевского коксохима. Российские оккупанты ежедневно штурмуют Авдеевку и безуспешно пытаются попасть на территорию Авдеевского коксохимического завода.

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