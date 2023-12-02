Пойдет ли Украина на мирные переговоры с РФ: у Зеленского поставили точку

Украина не может проводить переговоры, а фактически подписывать капитуляцию, сказал Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет предлагать мир России / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Украина не будет предлагать "мир" стране-агрессору РФ, поскольку тогда придется пойти на "капитулянтские условия" российского диктатора Владимира Путина. Киев может предложить Кремлю только проигрыш. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Он (Путин, - ред.) зашел на чужую территорию убивать людей, захватить часть этой территории или уничтожить ряд регионов Украины. Попытался уничтожить государственность Украины. Не удалось, и сегодня он просто уничтожает украинцев и украинскую инфраструктуру. Путин пойдет только на капитулянтские условия. Кстати, они об этом прямо говорят, мол, "пока не будут выполнены все цели "СВО", - сказал Подоляк в интервью 24 каналу.

Он напомнил, что официальная позиция Кремля в том, что они готовы за столом переговоров с Украиной договариваться, "если мы отдадим оккупированные территории, согласимся на то, что на нас не нападали, никаких военных преступлений Россия якобы не совершала и Украина не идет в НАТО".

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Советник главы ОП заявил, что Украина "не может предлагать мир России".

"Мы не можем предлагать мир России. Мы можем предложить России проигрыш в этой войне. Это единственное, что мы можем предложить. Ибо предлагать России мир означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования. Украина ни при каких обстоятельствах не может говорить о каком-либо мире с Россией", - заявил Подоляк.

Он объяснил, что Украина не будет предлагать мир РФ, поскольку наша страна деоккупирует свои территории, ведет оборонную войну от России с тем, чтобы добиться территориальной целостности и суверенитета в полном объеме.

"Потому Украина не может ничего предлагать. А Россия ничего и не предложит. Ибо, когда ты зашел с войной в другую страну – ты ее разрушаешь, ты уже совершил множество военных преступлений. Тогда ты можешь или проиграть и отвечать за все это, чего Россия не желает категорически. Или не проиграть, не отвечать и делать вид, как в 2014 году, что "ничего не делали, это вы сами 8 лет бомбите Донбасс", - сказал он.

Подоляк также напомнил позицию президента Украины Владимира Зеленского.

"Нет никакого мира и переговорных процессов, предлагаемых Россией. Украина не может проводить переговоры, а фактически подписывать капитуляцию. Не будет Украина этого делать. Пока Россия не проиграет, до тех пор мы с вами будем иметь нескончаемую войну", - сказал Подоляк.

Мирные переговоры Украины и России

Война в Украине могла закончиться еще весной 2022 года. Однако тогда был очень важный нюанс, с которым был несогласен Киев. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры, которые состоялись в марте 2022 года между украинской и российской делегациями, были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

"Россия пошла на все виды уступок, на которые она никогда не пойдет. Если только нам сейчас не дадут в 15 раз больше вооружений, чем дали, и мы не нанесем несколько поражений на фронте. Мы упустили эту возможность, боюсь, навсегда", – заявил он.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что западные партеры не давят на Киев в отношении мирных переговоров с Кремлем.

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