Война могла закончиться весной 2022 года: почему Киев отказался от этого сценария

Давид Арахамия рассказал, что война закончилась бы так быстро, если бы Украина согласилась пойти на одно условие россиян.

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Война в Украине могла закончиться еще весной 2022 года / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, скриншот из видео

Война в Украине могла закончиться еще весной 2022 года. Однако тогда был очень важный нюанс, с которым был несогласен Киев. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Наталье Мосийчук.

Все дело заключалось в том, что Украина должна была согласиться на условие РФ признать нейтральный статус и отказаться от вступления в НАТО. Он добавил, что "россияне до последнего надеялись, что дожмут нас до подписания такого соглашения".

"Это было самое большое для них дело, они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то там, нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО... Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное там - косметические, политические приправки, типа денацификация", - сказал Арахаия. видео дня

Украинская сторона не пошла на такой шаг, понимая, что доверия к Москве нет, как и не было гарантий безопасности. К тому же Украина была бы вынуждена менять Конституцию страны.

"Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом они бы зашли более подготовленные, потому что они пришли на самом деле неподготовленные", - добавил Арахамия.

Переговоры РФ и Украины

Недавно Путин поклянчил у Украины переговоры. Шольц назвал ему два условия завершения войны. Глава Кремля Владимир Путин должен сделать четкие шаги для завершения развязанной Россией войны против Украины, сказал канцлер ФРГ.

Позже на Западе заговорили о "мирных" переговорах между Украиной и РФ и заявили, что война в Украине зашла в фазу заморозки. В Словакии считают, что ситуации на фронте стала статичной, поэтому настало время для "мирного" решения.

Глава МИД Литвы заявил, что Украина может быть втянута в мирные переговоры. Он понимает, что Киев никогда не выберет путь договоренностей с террористами, но может возникнуть ситуация, когда не будет выбора.

Стало известно о том, что у США и Германии есть план - Зеленского пытаются втянуть в переговоры с РФ. Страны-союзники будут использовать военную помощь, как рычаг давления на Украину, чтобы Киев согласился сесть за стол переговоров с РФ.

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