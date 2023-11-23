'Война зашла в фазу 'заморозки': на Западе заговорили о 'мирных' переговорах между Украиной и РФ

Нынешняя позиция Словакии-это прекращение огня в Украине, отметил Бланар.

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Словакия предлагает Украине "мирные" переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во время совместной со своим австрийским коллегой пресс-конференции заявил, что настало время для "мирных" переговоров в войне в Украине.

"Словацкая Республика рассматривает российскую агрессию как нарушение международного права, и мы готовы помогать Украине, потому что все хотят мира, все хотят демократии для Украины и мы все хотим, чтобы Украина и ее территория не испытывали потрясений", - сказал министр, передает Укринформ.

По его мнению, ситуации на фронте стала статичной, война зашла в фазу "заморозки", поэтому настало время для "мирного" решения.

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"Мирное решение всегда сложное. Но мы должны сказать, что нам нужно прекращение огня перед мирными переговорами. Сейчас мы видим, что конфликт в Украине продолжается уже более 600 дней и не приводит ни к каким результатам", - пояснил Бланар.

Он добавил, что нынешняя позиция Словакии - это прекращение огня в Украине.

"Мы признаем, что военного решения не существует, и нам нужно давление для мирных переговоров, и мы поддерживаем все мирные переговоры... я еще раз повторяю, что мы выступаем за мирные переговоры. Прекращение огня - это, конечно, наша позиция, позиция Словацкой Республики", - подчеркнул он.

Напомним, что Путин поклянчил у Украины переговоры. Глава Кремля Владимир Путин должен предпринять четкие шаги для завершения развязанной Россией войны против Украины, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Загородний предупредил об опасности переговоров. Украина должна продемонстрировать силу и самостоятельно решать свои вопросы, чтобы не было невыгодных переговоров с Россией, считает Тарас Загородний.

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