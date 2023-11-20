Подоляк рассказал, на сколько реально 'заморозить' войну с Россией: какие могут быть последствия

Нынешний этап войны в Украине "требует самой сильной и тяжелой концентрации", подчеркнул Подоляк.

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Подоляк рассказал о заморозке войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что "заморозка" войны, которую РФ развязала против Украины, будет на руку оккупантам.

Подоляк для издания The Guardian рассказал, что нынешний этап войны "требует самой сильной и тяжелой концентрации". Это нужно для продолжения ведения оборонительных и контрнаступательных действий ВСУ.

По мнению Подоляка, "замораживание" войны сыграет на руку России и позволит нарастить больше сил дня нового масштабного наступления на Украину.

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"Давайте проясним: возможности для реальных переговоров нет. Это будет лишь оперативная пауза. Россия воспользуется этим, чтобы существенно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить войну с еще более трагическими последствиями для Украины", - объясняет он.

Напомним, что Зеленский высказался о "заморозке" войны. По словам Зеленского, если эту войну не закончить сейчас и пойти на замораживание конфликта, воевать придется детям или внукам.

Эксперт рассказал, возможна ли заморозка войны в Украине и при каких условиях. Иван Киричевский рассказал сценарий возможен, если Запад не может поставлять оружие в том количестве, которое нам нужно.

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