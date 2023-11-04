Используют все методы: Россия хочет 'заморозить' войну в Украине - Подоляк

Советник главы Офиса президента отметил, что Кремль пытается всеми силами затянуть войну. В ОП отметили, что Россия не гнушается никакими методами.

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Россия хочет "заморозить" войну в Украине - Подоляк / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Россия пытается достичь паузы в войне с Украиной с помощью блефа, шантажа, массовых смертей и пропаганды. Важно завершить историю современной России и не позволить российской элите выживать за счет каких-либо компромиссов. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем телеграмме.

Он обратил внимание на то, что периодически кто-то из российских официальных лиц выходит, чтобы заявить: "Россию не победить на поле боя".

"Делают это уже 600 + суток подряд, одновременно пытаясь найти себе нового хозяина-гаранта, теряя остатки вчерашней репутации милитарного монстра, скупая военную технику в Иране/Северной Корее, отправляя все больше мобилизованных в мясорубку", - отмечает советник главы Офиса президента.

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Михаил Подоляк указывает, что своими бравурными заявлениями россияне маскируют страх перед итоговой обязательной ответственностью.

"Пытаются все-таки решить главную задачу: блефом, шантажом, массовыми смертями, пропагандой выторговать себе... оперативную паузу, перевести войну в"затяжной формат низкой интенсивности". А потом поторговаться, вернуться к наглости и ультиматумам, спровоцировать еще больше сопутствующих конфликтов в других регионах..."- добавляет Подоляк.

Он также сообщил, что на данном этапе войны важно понимать не допустить какого-либо соглашения или компромисса с Россией, поскольку это поддержит нынешний российский режим.

"Важно на этом этапе войны (тяжелом, несомненно) понимать, что любое окончание войны несправедливым финалом, любой компромисс с Рф обеспечит выживание нынешней российской (путинской) элите, которая точно уже не вернется в законопослушное состояние и которая точно продолжит "убивать" международное право, глобальную стабильность, демократию. Историю нынешней России надо довести до справедливого финала...",- резюмирует Подоляк.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на фронте дошла до стратегического равновесия, заявил военнослужащий 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

В то же время, Бен Годжес, бывший главнокомандующий Сухопутных войск США в Европе, считает, что мнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт перешел в позиционную стадию, изложенные в статье для The Economist, являются профессиональными и отражают понимание, как работать в таких условиях от опытного военного.

Также, стали известны новые подробности удара по оккупантам РФ в захваченном Крыму в субботу, 4 ноября.

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