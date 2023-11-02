Будут страдать: у Зеленского сообщили о последствиях для России из-за обстрелов

Россия продолжает систематически обстреливать украинские города и убивать гражданских. Можно отметить, что ракетные обстрелы не имеют массового характера.

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Будет страдать и российская энергетика: у Зеленского предупредили россиян / Коллаж Главред, фото: Офис президента, УНИАН

С приближением осени украинцы готовились к возможным новым масштабным атак от россиян. Однако сейчас враг не прибегает к такой тактике и на это есть обоснование. К сожалению, это "затишье" не означает, что Россия не вернется к массированным обстрелам. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

"Надо понимать, что Россия - это одна из самых мерзких стран, которая сегодня существует, она является с абсолютно геноцидным компонентом во внешней политике. И она сейчас накапливает ресурс для того, чтобы в самые тяжелые зимние времена использовать весь этот ресурс", – пояснил Михаил Подоляк.

Также важно отметить, что если в прошлом году, с 10 октября, оккупанты постоянно использовали ракеты в большом количестве, то сегодня они осторожнее и экономнее расходуют свои запасы. Это свидетельствует об определенной исчерпанности ресурсов России. Однако это не значит, что массированных обстрелов теперь не будет.

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"Но в этом сезоне Россия должна понять, что это будет двусторонняя игра: не только энергетика Украины будет страдать. Если нужно, то симметрично будет страдать и российская энергетика", - подчеркнул Подоляк.

При этом советник главы Офиса Президента Украины добавил, что это не значит, что именно Украина будет принимать такие меры. Ведь в России уже есть "альтернативные российские граждане", которые четко могут продемонстрировать россиянам, каково это жить в 21-м веке без тепла и отопления.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в данный момент Украина делает все возможное для максимального укрепления системы противоракетной защиты с учетом приближения отопительного сезона и наступления зимы. Однако президент в дальнейшем рекомендует быть осторожными и в случае тревоги направляться в бомбоубежища.

"Абсолютно солидаризирую с президентом. Да, мы иначе сегодня выглядим с точки зрения владения тем или иным количеством противоракетных оборонительных средств. Мы иначе понимаем, как можно обеспечить физическую защиту объектов. Но Россия использует различное оружие, в частности оружие, которое не является высокоточным", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Важно отметить, что Украина имеет значительный опыт в управлении энергосистемой в критических ситуациях. Все сотрудники имеют четкое представление о необходимых шагах, чтобы избежать разрывов и отключения электроэнергии.

"Это не значит, что каких-то эксцессов не может быть, но это значит, что мы гораздо больше готовы к этому сезону. С точки зрения понимания, что будет делать Россия, и какие у нас есть ресурсы, чтобы от этого защититься", – подытожил советник главы Офиса президента.

Удары по критической инфаструктуре Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 25 октября Россия осуществила обстрел территории, расположенной близко к Хмельницкой атомной электростанции. Эта атака привела к отключению электроснабжения в городах Славуте и Нетешине, находящихся в Хмельницкой области. Об этом было сообщили в Министерстве энергетики Украины. В результате взрыва были повреждены окна в зданиях административного и бытового назначения, а также лабораторных помещениях АЭС.

Также, 22 октября пресс-служба компании ДТЭК сообщила, что российские оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций.

В то же время, в Украине было создано координационный орган для оперативного реагирования и обеспечения жизнедеятельности населения. Эта структура будет принимать решения относительно мер, направленных на ликвидацию последствий обстрелов и обеспечение восстановления порядка в городах, районах и регионах, где произойдут длительные отключения электроэнергии.

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