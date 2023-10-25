Повреждены корпуса АЭС: в Миненерго сообщили последствия обстрела Хмельниччины

Россия нанесла дроновой удар возле Хмельницкой АЭС. В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

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В Минеренго сообщили последствия обстрела Хмельнитчины / Коллаж Главред, фото: Энергоатом, скриншот из видео воздушных сил ВСУ

Ночью 25 октября Россия осуществила обстрел территории, расположенной близко к Хмельницкой атомной электростанции. Эта атака привела к отключению в городах Славуте и Нетешине, расположенных в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за повреждения линий электропередачи обесточены 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области.Восстановительные работы начнутся, как только энергетиков допустят на место повреждения. ",- говорится в сообщении.

Кроме того в Минэнерго сообщили об отключении света и в других областях Украины.

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"Вследствие технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались потребители в Кировоградской области, также есть обесточенные потребители в Черниговской и Киевской областях.Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены в Хмельницкой области 6,6 тыс. потребителей, во Львовской - 11,1 тысячи", - говорится в сообщении.

Также в прифронтовых регионах, из-за вражеских обстрелов обесточивалось 9 населенных пунктов.

"Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - указывают в Минэнерго.

Удары по критической инфраструктуре Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в разведке отметили, что в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть различия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.

Также, 22 октября пресс-служба компании ДТЭК сообщила, что российские оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций .

В то же время, в Украине создали координационный штаб оперативного реагирования и обеспечения условий жизнедеятельности населения. Орган будет принимать решения относительно мер, направленных на ликвидацию последствий обстрелов и обеспечение порядка в городах, районах и регионах, где будут длительные отключения электроэнергии.

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