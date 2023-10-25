Повреждены корпуса АЭС: в Миненерго сообщили последствия обстрела Хмельниччины

Ночью 25 октября Россия осуществила обстрел территории, расположенной близко к Хмельницкой атомной электростанции. Эта атака привела к отключению в городах Славуте и Нетешине, расположенных в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
"В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за повреждения линий электропередачи обесточены 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области.Восстановительные работы начнутся, как только энергетиков допустят на место повреждения. ",- говорится в сообщении.
Кроме того в Минэнерго сообщили об отключении света и в других областях Украины.
"Вследствие технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались потребители в Кировоградской области, также есть обесточенные потребители в Черниговской и Киевской областях.Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены в Хмельницкой области 6,6 тыс. потребителей, во Львовской - 11,1 тысячи", - говорится в сообщении.
Также в прифронтовых регионах, из-за вражеских обстрелов обесточивалось 9 населенных пунктов.
"Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - указывают в Минэнерго.
Удары по критической инфраструктуре Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, в разведке отметили, что в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть различия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.
Также, 22 октября пресс-служба компании ДТЭК сообщила, что российские оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций .
В то же время, в Украине создали координационный штаб оперативного реагирования и обеспечения условий жизнедеятельности населения. Орган будет принимать решения относительно мер, направленных на ликвидацию последствий обстрелов и обеспечение порядка в городах, районах и регионах, где будут длительные отключения электроэнергии.
Другие новости:
- В Бердянске взорвали оккупанта: взрывчатка была заложена под сиденье авто
- В США блокируют пакет помощи Украине и Израилю: в Politico назвали причину
- Конец войны после смерти Путина: Подоляк прокомментировал насколько это возможно