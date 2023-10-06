Что будут делать, если в Украине долго не будет света: в МВД раскрыли планы

В Украине создали Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению условий жизнедеятельности населения. Орган будет принимать решение о мерах, направленных на ликвидацию последствий обстрелов и обеспечения порядка в городах, районах и регионах, где будут длительные отключения электроэнергии. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Кабмин поддержал инициативу МВД и при ведомстве создали Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения.
По его словам, в штабе будут работать представители 17 министерств, других центральных органов исполнительной власти и правоохранители. Задача штаба – принятие слаженных и скоординированных действий в ходе обстрелов и ликвидации их последствий.
"Нами будет приниматься ряд мер по скорейшему проведению аварийно-спасательных работ, других неотложных мероприятий по ликвидации последствий обстрелов, обеспечению охраны порядка, предотвращению преступности в городах, районах, регионах, где будут длительные отключения света", - объяснил Сергеев.
Что будет делать Координационный штаб
- Увеличит количество нарядов Нацполиции и Нацгвардии;
- Обеспечит приближение маршрутов патрулирования нарядов к супермаркетам, железнодорожным путям, вокзалам и другим объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан;
- Будет осуществлять контроль над доступностью и обеспеченностью укрытий;
- Обеспечивать защиту объектов критической инфраструктуры и оптимальную работу пунктов несокрушимости;
- Создаст электронный учет укрытий.
"Проверки совместно с органами местной государственной власти и местного самоуправления проводятся ежедневно. Выявляются и оперативно устраняются недостатки", - подчеркнул Алексей Сергеев.
Что может ждать Украину зимой
Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина. Государство уже проводит подготовку к максимально непростому периоду.
Глава правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский сделал прогноз, согласно которому Украине грозит длительный блэкаут этой зимой. По мнению эксперта, оккупанты попытаются сделать так, чтобы в стране три дня не было света. Однако "апокалипсиса" не случится.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Киев и Одесса окажутся в зоне риска этой зимой. Как полагает эксперт, в этих, а также других городах, могут быть проблемы со светом и отоплением.
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