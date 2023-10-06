Что будут делать, если в Украине долго не будет света: в МВД раскрыли планы

В Украине появился Координационный штаб, который будет решать кризисные вопросы, которые возникают в связи с российскими обстрелами, сказали в МВД.

https://glavred.info/ukraine/chto-budut-delat-esli-ukraina-nadolgo-ostanetsya-bez-sveta-v-mvd-raskryli-plany-10506223.html Ссылка скопирована

МВД усилит работу в городах, где не долго не будет света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине создали Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению условий жизнедеятельности населения. Орган будет принимать решение о мерах, направленных на ликвидацию последствий обстрелов и обеспечения порядка в городах, районах и регионах, где будут длительные отключения электроэнергии. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Кабмин поддержал инициативу МВД и при ведомстве создали Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения.

По его словам, в штабе будут работать представители 17 министерств, других центральных органов исполнительной власти и правоохранители. Задача штаба – принятие слаженных и скоординированных действий в ходе обстрелов и ликвидации их последствий.

видео дня

"Нами будет приниматься ряд мер по скорейшему проведению аварийно-спасательных работ, других неотложных мероприятий по ликвидации последствий обстрелов, обеспечению охраны порядка, предотвращению преступности в городах, районах, регионах, где будут длительные отключения света", - объяснил Сергеев.

Что будет делать Координационный штаб

Увеличит количество нарядов Нацполиции и Нацгвардии;

Обеспечит приближение маршрутов патрулирования нарядов к супермаркетам, железнодорожным путям, вокзалам и другим объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан;

Будет осуществлять контроль над доступностью и обеспеченностью укрытий;

Обеспечивать защиту объектов критической инфраструктуры и оптимальную работу пунктов несокрушимости;

Создаст электронный учет укрытий.

"Проверки совместно с органами местной государственной власти и местного самоуправления проводятся ежедневно. Выявляются и оперативно устраняются недостатки", - подчеркнул Алексей Сергеев.

Что может ждать Украину зимой

Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина. Государство уже проводит подготовку к максимально непростому периоду.

Глава правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский сделал прогноз, согласно которому Украине грозит длительный блэкаут этой зимой. По мнению эксперта, оккупанты попытаются сделать так, чтобы в стране три дня не было света. Однако "апокалипсиса" не случится.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Киев и Одесса окажутся в зоне риска этой зимой. Как полагает эксперт, в этих, а также других городах, могут быть проблемы со светом и отоплением.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.