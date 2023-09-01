Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский

Россия зимой попытается устроить в Украине системный трехдневный блэкаут, но апокалипсиса не будет, убежден эксперт.

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Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - Андрей Закревский / Главред

Украинцев уже начинают морально готовить к неприятным сюрпризам, которые может устроить страна-агрессор Россия в течение отопительного сезона. В частности, в Воздушных силах уже предупредили, что РФ, вероятно, возобновит практику обстрелов энергетической инфраструктуры, чтобы попытаться вызвать системную аварию в энергетике.

В интервью Главреду председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский рассказал, почему украинцам уже не страшен коммунальный апокалипсис, как долго этой зимой может продолжаться блэкаут и на какой именно инфраструктуре Россия сосредоточит обстрелы осенью и зимой.

Почему власть так настраивает людей и какие могут возникать трудности в этом году?

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Прежде всего, очень прикольно слышать это от властей тогда, когда нет официальных цифр. Они иногда появляются, но они очень непоказательны, и я объясню почему. Начнем с моего любимого – газа. В прошлом году нам заявили о том, что Украине хватило 18,5 миллиардов кубометров газа на весь год. Много это, мало, и на что они пошли – мы не знаем (и не знаем, как они накапливались). Но мы знаем, что к осени мы вроде бы наскирдовали в наших хранилищах 15 миллиардов кубометров газа, и нам этого хватило.

Хочу напомнить, что Европа в этом году вышла из отопительного сезона с запасами газа, в зависимости от страны, от 60 до 80 процентов, хотя раньше с такими количествами некоторые страны лишь входили в него. Мы тоже вышли с неплохими показателями, около 10 миллиардов кубометров, но учитывая то, что у нас упало все (промышленность и т.д.), возник вопрос – много это или мало, и соответствует ли этот объем действительности.

В прошлом году я был очень непопулярен в своих оценках и спорил из-за них с коллегами. Но с моей точки зрения все выглядит так, что все оставшееся в стране население Украины на свои нужды (включая газ для подогрева пищи, воды, индивидуальное газовое отопление) тратит около 9 миллиардов кубометров. Мои коллеги говорили, что это невозможно, потому что только теплокоммунэнерго раньше потребляли 8. Но я смотрю по линии соприкосновения, и тому подобному, и у меня все совпадает. То есть 9 миллиардов из этих 18,5 население в прошлом году использовало. А излишки газа, которые начали появляться, начали давить на его цену как на территории Украины, благодаря чему запустились даже несколько газохимических производств зимой, так и в Европе. Поэтому цена снизилась, потому что девать газ было некуда. Когда сейчас правительство говорит, что у нас в хранилищах уже накоплено около 13 миллиардов кубометров газа, то надо говорить о том, что у нас есть из них 4 миллиарда кубометров, которые гипотетически не должны учитывать. Как говорят аналитики - буферный (технологический) газ. Напомню, что украинские газохранилища рассчитаны на около 32 миллиардов кубометров газа, но физически могут вместить 40 миллиардов. Однако если достать все 40, то газохранилища просто перестанут работать. То есть около 10 миллиардов должен составлять именно буферный газ, и если нам говорят, что из этих 10 миллиардов 4 попали в расчет 13,5, то реально у нас есть 9 миллиардов. Потому что поднять этот газ из подземного хранилища можно, но лишь один раз, а потом хранилище придется долго ремонтировать.

Мы знаем о том, что правительство начало выкупать газ частного производства у украинских производителей. Потому что им в течение последних полутора лет плохо жилось по двум причинам – из-за того, что рентные платежи начислялись по ценам на газ, которые включают в себя рынок TTF (газовый хаб в Нидерландах, - ред.), где цены взлетали до 3 тысяч евро за тысячу кубометров. В начале вторжения газодобытчики столкнулись с тем, что по таким ценам их рентные платежи в полтора раза выше цен, по которым они могут что-то продать в Украине. Когда промышленность уменьшилась на 70 процентов, им разрешили платить ренту только за проданный газ, хотя до этого ее должны были оплачивать с момента добычи газа. В этом году их отпустили и сказали, что Нафтогаз будет покупать газ, потому что экспорт запрещен. Если в прошлом году было выкуплено 250 миллионов кубометров, то в этом году уже около 800. Это неплохая тенденция, но экспорт все-таки запрещен.

По цифрам ничего не ясно, но, вероятно, Укргаздобычей будет добыто на 1-2 процента больше, чем в прошлом году. Укргаздобыча – это более 70 процентов украинской добычи в целом, и 1-2 процента – это большая сумма. При этом одни частные компании потеряли десятки процентов, другие – несколько. Но поскольку их доля в добыче составляет около 25-30 процентов, то можно ожидать, что около 18-19 миллиардов кубометров газа будет добыто. Отсюда вытекает простой вывод – если нам хватило газа в прошлом году, то и в этом году нам его хватит (даже собственной добычи).

Чем отличается прошлый год от нынешнего? Позитив заключается в том, что Европа уже имеет запасы газа на 90 процентов, и если нам будет нужен газ, то нам его предоставят. Также положительная новость в том, что в подземные хранилища закачивают газ нерезидентов. То есть европейцы раньше уже заполнили свои газохранилища под завязку, а теперь заполняют наши, и это хорошо, потому что это обеспечивает и работу ГТС Украины, и определенный доход имеет оператор подземных хранилищ газа в Украине. Отрицательный момент заключается в том, что мы не знаем, сколько именно составляет газ нерезидентов и сколько из этого газа остатков от частных газодобытчиков. Но баланс газа примерно такой, который позволит нам пережить зиму, если она будет такой, как в прошлом году.

Россияне в прошлом году допустили лишь одну ошибку, когда начали выносить нашу инфраструктуру еще в октябре. Если бы они начали это делать где-то в декабре и атаковали бы моментально, они бы вызвали чисто гуманитарный коллапс в Украине. А за счет того, что они начали в октябре, то этим россияне создали украинцам прививку психологическим привыканием. Мы поняли, что мы и так проживем, и это, пожалуй, самый главный момент. Поэтому гуманитарный кризис, когда мы испуганы, а вокруг все замерзло, нас уже не испугает. Что бы ни происходило – это пройдет через два-три дня или неделю.

К тому же, теплая зима тоже не помогла россиянам, потому что и Европа не испугалась, и у нас не было так страшно. И сейчас, если и что-то будет, то это тоже уже не так страшно.

Еще один момент – умные люди из небольшого бизнеса поняли, что от государства ожидать нечего. Они сотнями тысяч купили генераторы, поняли, что это очень дорогая игрушка, но уже знают, как с ними работать. То есть объединяются на 3-4 "ларька", создают экосистему, которая сначала заряжает генератором электрическую банку, а уже потом она раздает электрическую энергию, и не надо, чтобы генератор постоянно работал. Такие экосистемы уже появились, я сам себе такую приобрел и всем советую. Кроме того, бизнес начал ставить себе солнечные панели и заказывать печки, потому что понял, что осенью солнце не выручает, но нужно обогревать помещение. А летом на государство уже никто не рассчитывает – есть примеры, когда люди устанавливают себе газоэлектрические станции, не дожидаясь государства, которое должно это ставить, и выходят на цену газа в 3,72 гривны. То есть бизнес, особенно средний и крупный, понемногу делает то, чего не сделало государство.

Как думаете, в этом году могут повысить тарифы? Официально заявляли, что не будут, но в прошлом году все тоже начиналось с того, что не будут повышать тарифы?

Зимой не будут, но весной повысят. Система рынка не меняется, а в ней нет ничего другого, кроме повышения тарифов.

Для понимания, система рынка выглядит следующим образом: мы так классно защищаем население, что позволяем операторам рынка, особенно электроэнергии, все, что угодно. Поэтому эти операторы создают фирмы-прокладки, на которые загоняют газ, электроэнергию. Они передают эту энергию облгазам или облэнерго, те передают потребителям, которые с ними рассчитываются. Далее эти деньги снова передают прокладкам, которая потом не рассчитывается с "Энергоатомом" или "Нафтогазом", в результате чего накапливаются огромные долги. Затем долги перед крупными игроками достигают миллиардов гривен, затем усилиями парламента под голосованием за армию или веру короткой припиской их периодически списывают. Но получается, что страдает от этого конечный потребитель, который сначала заплатил, а потом его налоги списали на эти фирмы-прокладки. Так чем же не идеальная схема для зарабатывания денег?

Влиять на эту систему государство может, лишь увеличивая тарифы. Они не увеличивались лишь до того предела, когда людям уже выгодно заниматься "автономкой". За прошлый законодательный год во Франции было установлено около 400 тысяч тепловых насосов, чтобы люди втрое экономили. Почему мы знаем эту цифру? Потому что французское правительство компенсировало часть этих насосов населению. У нас же появятся 400 тысяч, которые скажут, что имеют бизнес, для которого государство продает электроэнергию по 5, 6 или 8 гривен за киловатт. Или же по 11, потому что коммерческая составляющая этих прокладок работает. А просто так купить газ и сделать из него электроэнергию стоит 3,72 гривны. Установить солнечные панели и условно бесплатно с марта по ноябрь пользоваться солнечной энергией без участия государства, а затем работать на склад или уходить в отпуск на зиму. Так уже начинает происходить, потому что население все больше не ассоциирует себя с тем, что происходит в голове Минэнерго. Нет никакой адекватности, причем проблемы накапливаются ежедневно. Вот, например, в Тернополе по меньшей мере 3-4 квартиры в каждом доме не заселены, потому что люди уехали. Можно придумать определенный тариф для переселенца, чтобы он за это обязан, но нет, этого не делают. Вместо этого придумывают поверку счетчиков. Понятно, что человек не будет лететь из Франции или Канады, чтобы сделать поверку. Но если он этого не сделал, то будет получать все, что не заплатил весь дом. И тогда человек платит втрое дороже, если вовремя не подал счетчики на поверку. А даже если и вовремя, то человека, например, какую-то бабушку, заставят лично его принести, чтобы она все равно оплатила эти 75 гривен и тем самым увеличила тариф.

Кризис коммунального сектора продолжается, у нас не придумали ничего нового. Одной из простых вещей для ее решения был бы поквадратный тариф для переселенца. Более того, для внутренне перемещенных лиц его бы можно было покрывать государством, чтобы помогать людям. И тогда бы, возможно, арендодатель был бы заинтересован в том, чтобы взять к себе переселенца, как это, например, происходит в Германии. Потому что для них есть выгода, ведь государство, фактически, компенсирует его проживание.

А есть ли у вас, кстати, подсчет, насколько весной, если действительно будет повышение, могут вырасти тарифы?

До 10 гривен вырастут – психологически к этому уже все готово. Уже некоторые трейдеры продают по таким ценам. Поэтому эти комфортные, например, для газа 7,80 гривен, будут не меньше и для электроэнергии. Потому что, с одной стороны, такой тариф тебя и не "раздевает" полностью, а с другой – не побуждает тебя устанавливать автономные системы. В той же Франции видят, что цены не слишком побуждают людей идти в металлургию и автономию, поэтому поощряют людей, компенсируя им установку тепловых насосов деньгами. А у нас, наоборот, ГСЧСников впоследствии могут отправить считать штрафы за каждую установленную солнечную панель (хотя сейчас их освободили от проверок).

Вы сказали, что в прошлом году Россия допустила единственную ошибку, когда начала обстреливать энергоинфраструктуру в октябре…

Да, но сейчас становится понятно, что это даже и не ошибка, а последовательность. То есть они раздолбали нашу энергетическую систему. Насколько – мы тоже не имеем информации. По нескольким областям, насколько мне известно, там уже разбомблено так, что мы не можем заниматься каннибализмом. То есть когда, например, были три трансформатора, два из которых не загружены, и когда попали в загруженный, то разобрали два других. ДТЭК уже заявил, что уже не может заниматься, и им нужен хотя бы кредит (речь идет о получении льготного кредита для восстановления ТЭЦ и ТЭС после атак РФ, - ред). То есть они не просят компенсировать, потому что они уже направили столько денег, сколько могли. Я не думаю, что эта ситуация как-то отличается от облэнерго в Херсоне или Одессе. И это тоже большой удар для нас.

Нам отрапортовали о получении 12 новых огромных трансформаторов. Один из них мы уже завезли. Но советов о создании маленьких трансформаторов никто не услышал, поэтому большие придется устанавливать в пристрелянные места.

Если действительно Россия продолжит обстрелы…

Думаю, что она продолжит, но теперь она перейдет на газовую инфраструктуру. И риск, который может появиться, заключается в том, что РФ попытается создать пару-тройку электрических, затем перейдут на газовую сетку. Потому что даже когда не было электроэнергии, был газ дома. И это многих выручало, потому что дома были теплая и горячая вода. Да, не было электричества и канализации, но дома было тепло, потому что батареи или газовые конфорки работали.

А насколько затяжными в этом году могут быть блэкауты?

Если россияне сделают все "правильно", то в городах рядом с линией соприкосновения могут быть и навсегда. Все зависит от того, какой будет зима, но есть статистическая вероятность. Это уже глобальное изменение климата, а не глобальное потепление, потому что где-то теплеет, а где-то становится более континентальный климат, как у нас на Луганщине, Донетчине и Харьковщине, что означает более холодные зимы и более жаркое лето. И даже сейчас, в августовскую жару, средняя температура год от года отличается на доли градуса. Хорошо, что начало лета было холодным, но в прошлом году и в конце лета было холодно. А это значит, что если первая половина года была холодной, то вторая, вероятно, будет теплой. И сейчас, глядя на то, что в августе у нас стоит жара, дай бог, чтобы нам повезло и холодной была осень, а не зима. Если же это не компенсируется, то зима будет холоднее. А это значит, что если раньше многоэтажка спокойно переживала двое-трое суток с понижением температуры внутри помещений с +27 до +9 при среднесуточной температуре 0..+ 5 градусов, то за -10 в течение трех дней такая многоэтажка не будет стоять. И если вовремя не придут и не спустят батареи, то все это замерзнет. И тогда блэкаут, когда в дом невозможно подать холодную, горячую воду, электроэнергию и канализацию, может длиться намного дольше. И тогда эти аварийные ремонты станут срочной проблемой, которую нужно будет решать. А ребята, которые занимались ремонтами, служат. Уже сейчас электриков, сантехников нужно было поворачивать назад.

То есть такая перспектива из-за того, что некому ремонтировать, существует?

Да, риски растут.

А сколько сейчас по времени это может быть? В прошлом году во время сильных обстрелов блэкаут длился три дня.

Как такового блэкаута в прошлом году у нас не было. Три дня, о которых вы говорите, это были единичные случаи. Сейчас это может произойти системно. Дело в том, что нам везет с погодой. Я не верю в морозы в начале и внутри зимы – все сдвинулось на февраль-март. А это психологически легче. Апокалипсиса не будет по одной причине. Потому что когда даже в марте все полностью замерзнет, то ты знаешь, что скоро апрель. Поэтому Путин и другие просто (терпят неудачу. - неценз.). У них ничего не получится. Представьте, что вы идете не к проблемам, а в поход. Все закончится, просто ваша задача – сделать свое пребывание на природе более комфортным. Из прошлогодних советов есть всего две-купить светодиодные гирлянды и по блоку батареек ААА, АА, чтобы их заряжать. Даже на дешевых батарейках они горят по 4-5 дней. В первые несколько часов с ними даже читать можно, а потом они работают как аварийное освещение. А если купить такую гирлянду с подключением к павербанку, то и на дольше хватит.

Кто такой Андрей Закревский Андрей Закревский – эксперт по вопросам энергетики. Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал". Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли. Руководитель консалтингового агентства "ЕнергоДжерела" и председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины".

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