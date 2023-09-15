Киев и Одесса – в зоне риска: каким городам зимой грозят проблемы со светом

В зоне повышенного риска проблем с электроэнергией и отоплением будут и прифронтовые города Украины, считает эксперт в сфере энергетики Александр Харченко.

https://glavred.info/ukraine/kiev-i-odessa-v-zone-riska-kakim-gorodam-grozyat-problemy-so-svetom-zimoy-10500841.html Ссылка скопирована

Генерация в Киеве покрывает не более 30% потребления - эксперт / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Следующая зима может стать не менее сложной, чем предыдущая. Оккупанты агрессора России способны снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Как сообщает УНИАН, он рассказал о том, что украинцев в этом году ждет не менее сложная зима, чем предыдущая. Оккупанты РФ могут снова обстреливать инфраструктуру, в результате чего повышается вероятность проблем со светом и отоплением.

Как полагает эксперт, в зоне самого серьезного риска – Киев и Одесса.

видео дня

"В Киеве есть генерация, но она покрывает в лучшем случае не больше тридцати процентов потребления. В Одессе вообще нет ничего", - считает Харченко и добавил, что некоторые другие города также могут столкнуться с проблемами.

Где в Украине зимой могут быть проблемы со светом и отоплением:

Кременчуг

Житомир

Кропивницкий

Запорожье

Кроме того, в зоне повышенного риска и прифронтовые города.

Также Александр Харченко подчеркнул, что если зимой будет минус 10, энергетика Украины получит критическую нагрузку даже без обстрелов.

Будут ли отключения света в Украине осенью

Графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.

Будут ли отключать свет с 1 октября, рассказали в Министерстве энергетики. Как сообщили в ведомстве, несмотря на графики, электроэнергию отключать будут только в том случае, если российские войска нанесут удары по энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.