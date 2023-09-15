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Киев и Одесса – в зоне риска: каким городам зимой грозят проблемы со светом

Андрей Ганчук
15 сентября 2023, 10:56 обновлено 15 сентября, 11:05
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В зоне повышенного риска проблем с электроэнергией и отоплением будут и прифронтовые города Украины, считает эксперт в сфере энергетики Александр Харченко.
Киев, свет
Генерация в Киеве покрывает не более 30% потребления - эксперт / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Следующая зима может стать не менее сложной, чем предыдущая. Оккупанты агрессора России способны снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Как сообщает УНИАН, он рассказал о том, что украинцев в этом году ждет не менее сложная зима, чем предыдущая. Оккупанты РФ могут снова обстреливать инфраструктуру, в результате чего повышается вероятность проблем со светом и отоплением.

Как полагает эксперт, в зоне самого серьезного риска – Киев и Одесса.

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"В Киеве есть генерация, но она покрывает в лучшем случае не больше тридцати процентов потребления. В Одессе вообще нет ничего", - считает Харченко и добавил, что некоторые другие города также могут столкнуться с проблемами.

Где в Украине зимой могут быть проблемы со светом и отоплением:

  • Кременчуг
  • Житомир
  • Кропивницкий
  • Запорожье

Кроме того, в зоне повышенного риска и прифронтовые города.

Также Александр Харченко подчеркнул, что если зимой будет минус 10, энергетика Украины получит критическую нагрузку даже без обстрелов.

Будут ли отключения света в Украине осенью

Графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.

Будут ли отключать свет с 1 октября, рассказали в Министерстве энергетики. Как сообщили в ведомстве, несмотря на графики, электроэнергию отключать будут только в том случае, если российские войска нанесут удары по энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.

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новости Киева отопление новости Одессы отключения света Александр Харченко
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