Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

Графики составлялись заранее, чтобы избежать ситуаций, когда электроэнергия может распределяться между потребителями несправедливо.

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В Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине были заранее разработаны графики отключение электроэнергии, однако они будут применяться исключительно в случае обстрелов со стороны оккупантов и повреждения энергетического оборудования. Планов вводить эти графики с 1 октября нет.

Об этом заявили в Министерстве энергетики. Отмечается, что электроэнергетическая, угольная и нефтегазовая отрасли сейчас усиленно готовятся к новому отопительному сезону. Произведенной электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить ею всех потребителей.

"Электроэнергии, вырабатываемой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Днем наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", – отметили в ведомстве. видео дня

В министерстве отметили, что сейчас продолжается самая масштабная за время независимости нашей страны ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этому энергосистема Украины будет готова к отопительному сезону без отключений электроэнергии и соответственно без ограничений потребителей.

Когда могут выключать свет

Графики отключения электроэнергии могут вводить только в том случае, если в результате атак со стороны российских оккупантов будут повреждены объекты энергетической инфраструктуры, отметили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что графики были составлены заранее, чтобы избежать ситуаций, когда в некоторых регионах электроэнергия распределялась между потребителями несправедливо.

"Учитывая, что в прошлом году в некоторых регионах возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования", – отметили в Минэнерго.

При этом в ведомстве добавили, что кроме ситуаций с возможным повреждением энергосистемы из-за обстрелов, больше на сегодня никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предвидится.

Возможны ли отключения света осенью и зимой

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировал возможные последствия ударов РФ зимой. По его словам, если оккупанты будут продолжать наносить по Украине ракетные удары в зимние месяцы, то украинцам стоит готовиться к отключениям электроэнергии. Однако на данный момент сложно оценить, насколько массированными будут эти удары.

Также Омельченко объяснил, стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов. Возможность того, что в Украине из-за обстрелов оккупантов могут быть длительные отключения ‒ по 6, 8, 10 часов ‒ есть, но не слишком высока, отметил он.

Напомним, ранее Главред рассказывал, какие продукты и вещи стоит купить уже сейчас на случай блэкаута. Прошлая зима, во время которой Россия ракетами обстреливала энергетическую систему Украины, выдалась очень сложной. Независимо от того, что будет в этом году, стоит подготовиться, если ситуация повторится.

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